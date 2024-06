Tote Frau in Wien - Verdächtiger von Polizei erschossen

Wien - Ein 26-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf nach einer Attacke mit einer Axt auf Polizisten beim Versuch einer Festnahme erschossen worden. Zuvor war eine 22 Jahre alte Chilenin mit schweren Kopfverletzungen tot in einer nahe gelegenen Wohnung gefunden worden. Laut Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich habe es vor der Tat lauten Streit zwischen den beiden Personen gegeben.

Deutlich mehr Firmenpleiten im ersten Halbjahr

Wien - Die schwierige Wirtschaftslage macht sich weiter bei den Firmenpleiten in Österreich bemerkbar. Im ersten Halbjahr 2024 dürfte die Zahl der Insolvenzen um 26 Prozent auf 3.308 steigen, wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Mittwoch auf Basis einer Hochrechnung mitteilte. Das entspreche 18 Firmenpleiten täglich. Besonders betroffen seien der Handel, die Bauwirtschaft und der Bereich Beherbergung/Gastronomie. Einen Negativrekord gibt es bei den Großinsolvenzen.

B&C-Gruppe gibt Mehrheit an Lenzing ab - Suzano erwirbt 15 %

Wien/Lenzing - Die heimische B&C-Gruppe gibt ihre Mehrheit am oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing ab. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing für 230 Mio. Euro und kann bis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil erwerben, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. B&C reduziert seine Beteiligung an Lenzing von 52,25 auf 37,25 Prozent.

Ticketpreise bleiben im Luftfahrtboom hoch

Wien - Flugscham war wohl nur ein kurzlebiges Modewort. Die globale Luftfahrt boomt und steht heuer "aller Wahrscheinlichkeit nach" vor einem Allzeit-Passagierrekord. Dabei bleiben die Ticketpreise angesichts der starken Nachfrage hoch, heißt es in einer Analyse des ​Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Allianz Trade. Demnach sollen 10,4 Prozent mehr Passagiere den Airlines 967 Mrd. Dollar (899 Mrd. Euro) Einnahmen bescheren. Das wären 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Experte erwartet keine US-Sanktionen gegenüber FPÖ-Regierung

Washington/Brüssel - Österreich müsste bei einer FPÖ-geführten Regierung wohl keine politischen Sanktionen der USA befürchten. "Die USA werden sich pragmatisch verhalten", sagte der Europadirektor der US-Denkfabrik Hudson Institute, Peter Rough, im APA-Gespräch. Europa habe sich verändert, verwies er auf die Premiers Robert Fico, Viktor Orb�n und Giorgia Meloni sowie eine mögliche französische Präsidentin Marine Le Pen. "Österreich wäre nicht isoliert, wenn die Freiheitlichen an der Macht sind."

SPÖ drängt im Parlament auf Recht auf "analoges Leben"

Wien - Die SPÖ will ihre Forderung nach einem Recht auf "analoges Leben" nun mit parlamentarischem Druck versehen. Eingebracht wird in der heutigen Sitzung ein "Dringlicher Antrag" mit dem Ziel sicher zu stellen, dass es ein uneingeschränktes Recht auf die Ausfertigung von kostenlosen Papierrechnungen für Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Zudem sollen alle Förderungen und Leistungen des Bundes analog, also ohne Internet bzw. ID Austria verfügbar sein.

red