Trauerfeierlichkeiten für Ex-Kanzlerin Bierlein begonnen

Wien - Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Der Sarg wurde in der Früh um 6.45 Uhr in den Stephansdom gebracht und aufgebahrt. Hunderte Menschen nutzten anschließend die Gelegenheit, um Abschied zu nehmen und sich in die aufgelegten Kondolenzbücher einzutragen. Um 11 Uhr beginnt das von Kardinal Christoph Schönborn geleitete Requiem. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt.

Jüngere Blutspender könnten Engpässe im Sommer verhindern

Wien - In Österreich werden rund 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt - das ist alle 90 Sekunden eine Konserve. Nur 3,4 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter kommen zur Blutspende, teilten Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) und Wiener Ärztekammer am Weltblutspendetag am Freitag mit. Vor allem in der jüngeren Bevölkerung gebe es noch Luft nach oben. Zu Ferienbeginn benötigen wir 15.000 Konserven auf Lager, damit wir gut durch den Sommer kommen, wurde zum Spenden aufgerufen.

Regierung will Cooling-Off für Verfassungsrichter einführen

Wien - Die Bundesregierung will eine "Cooling-Off-Phase" für Politiker einführen, die Verfassungsrichter werden möchten. Das berichtete der "Kurier" online, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bestätigte das Vorhaben gegenüber dem Ö1-Morgenjournal am Freitag. Politiker sollen drei Jahre warten müssen, bis sie zum VfGH wechseln können. Eine derartige Wartefrist gibt es bislang nur für den Präsidenten und seinen Vize. Die Gesetzesänderung benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Mordermittlungen nach Auseinandersetzung in Niederösterreich

Vösendorf - Mordermittlungen in Niederösterreich: Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist ein 66-Jähriger gestorben. Der Mann war Ende Mai von einem Trio attackiert worden und erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag. Die drei Verdächtigen im Alter von 25 bis 46 Jahren sind flüchtig, nach ihnen wird gefahndet. Schwer verletzt wurde bei der Attacke auch der 29-jährige Sohn des nunmehr Verstorbenen.

EU-Wahl in Irland nach einer Woche ausgezählt

Dublin - Eine Woche nach der Abstimmung in Irland steht das Ergebnis der Europawahl fest. Die letzten Mandate wurden in der Nacht auf Freitag im Wahlkreis Midlands-North-West vergeben, wie der Sender RT� berichtete. Grund für die lange Auszählung ist die komplizierte Abstimmungsmethode im Verhältniswahlsystem.

Rechnungshof kritisiert Tempo bei Kampf gegen Cybercrime

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat am Freitag in seinem jüngsten Bericht Kritik an den Reformmaßnahmen des Innen- und Justizministeriums zur Bekämpfung von Internetkriminalität geäußert. Der RH stößt sich unter anderem am Recruiting von vorgesehenen spezialisierten Beamtinnen und Beamten, uneinheitlichen Begriffsdefinitionen zwischen den Ministerien und an fehlenden Ressourcen für das Wiener Landeskriminalamt (LKA). 2021 waren wesentliche Empfehlungen dazu ausgesprochen worden.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - In Saudi-Arabien hat die muslimische Wallfahrt Hadsch (Hajj) begonnen. Bei glühender Hitze strömten zum Auftakt am Freitag Menschenmassen durch die Räume und den Hof der Großen Moschee von Mekka, wie Bilder des Hadsch-Ministeriums zeigten. Angesichts der extremen Temperaturen riefen die Behörden Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen. Erwartet werden rund zwei Millionen Teilnehmer.

G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Vatikanstadt - Der G7-Gipfel in Italien wird am Freitag um ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern erweitert. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals in fast 50 Jahren ein Papst an einem Treffen der sieben großen Industrienationen (G7) teil. Papst Franziskus, das Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholiken, ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz dabei. Der Gipfel in einem Luxushotel an der Adria dauert noch bis Samstag.

