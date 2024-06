Verdächtiger nach Polizeischüssen in Wien tot

Wien - Drohungen eines mit Messer bewaffneten Mannes haben in der Nacht zum Donnerstag einen Polizei-Großeinsatz im Bereich des Kapaunplatzes in Wien-Brigittenau ausgelöst. Nach Alarmierung der Exekutive durch Passanten flüchtete der Mann in seine in der Nähe gelegene Wohnung. Im Zuge mehrerer Kontaktversuche mit dem Verdächtigen gaben die Polizisten auch Schüsse ab. Der Mann erlag daraufhin seinen Verletzungen, wie Sprecher Mattias Schuster um kurz nach 0.30 Uhr der APA erklärte.

Pharmaindustrie muss 700 kritische Arzneimittel einlagern

Wien - Die Pharmaindustrie wird dazu verpflichtet, ihre Lagerbestände für kritische Arzneimittel zu erhöhen: Sie müsse von rund 700 wichtigen Medikamenten einen Bedarf von vier Monaten einlagern, teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Neben Medikamenten gegen Erkältungssymptome zählen dazu auch Schmerzmittel und Antibiotika. Die EU-Kommission habe die entsprechende Bevorratungs-Verordnung des Gesundheitsministeriums genehmigt.

"Austrian World Summit" stellt Solidarität in den Fokus

Wien - "Be Useful" lautet das Motto des achten "Austrian World Summits" (AWS) - so wie das gleichnamige Buch von Gastgeber Arnold Schwarzenegger, aber mit dem Zusatz "Tools for a healthy planet". Die diesjährige Veranstaltung, die am Donnerstag um 9.30 Uhr in der Wiener Hofburg startet, soll die Gesellschaft "an ein solidarisches Handeln erinnern", wir AWS-Organisatorin Monika Langthaler im Vorfeld ankündigte.

Kogler will mit Grünen wieder in Regierung

Wien - Am Samstag küren die Grünen bei einem Bundeskongress in Wien ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl. "Wir arbeiten dafür, dass wir so stark werden, dass wir in den nächsten Regierungsverhandlungen eine Rolle spielen", gab Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler im APA-Interview als Wahlziel aus. Der designierte Spitzenkandidat möchte die gesamte nächste Legislaturperiode in der Politik bleiben.

Putin betont Bedeutung Vietnams für Moskau

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin ist zum Auftakt seiner Gespräche in Hanoi mit dem vietnamesischen Präsidenten To Lam zusammengetroffen. Der Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Vietnam sei für Russland eine Priorität, sagte Putin nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag. Zugleich gehöre Vietnam zum asiatischen Staatenbündnis ASEAN, mit dessen Mitgliedern Moskau im Dialog stehe.

Jedes fünfte Kind in Österreich ertrinkungsgefährdet

Wien - Jedes fünfte Kind in Österreich gilt als ertrinkungsgefährdet. Das ist das Ergebnis einer vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in Auftrag gegebenen Schwimmstudie. Knapp 134.000 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 19 Jahren konnten im ersten Quartal 2024 nicht schwimmen, weitere 93.000 nur sehr schlecht, wie das KFV bilanzierte. Bereits unter den Kindern und Jugendlichen gebe es enorme Defizite, die dringend behoben werden müssten, wurde betont.

In Ecuador ist landesweit der Strom ausgefallen

Quito - In Ecuador ist am Mittwoch Nachmittag für mindestens eine Stunde landesweit der Strom ausgefallen. "Es liegt ein Fehler in der Übertragungsleitung vor, der zu einer Kettenabschaltung geführt hat, sodass im gesamten Land der Strom ausgefallen ist", sagte der kommissarische Energieminister Roberto Luque. Rund 18 Millionen Einwohner säßen im Dunkeln. Der U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt Quito kam nach Angaben des Betreibers zum Erliegen.

