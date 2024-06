Grüne küren Kogler zum Spitzenkandidaten

Wien - Werner Kogler wird die Grünen als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl am 29. September führen. Das beschließt die Partei am Samstag auf einem Bundeskongress in Wien. Insgesamt stimmen die Delegierten über zwölf Plätze auf der Bundesliste ab. Ganz vorne einreihen wollen sich auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer und Generalsekretärin Olga Voglauer.

Pkw überschlug sich in Tirol bei Flucht vor Polizei

Innsbruck/Hall in Tirol - Ein 33-jähriger Österreicher hat sich Freitagabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) zwischen Innsbruck und Hall nach einer Flucht vor der Polizei mehrfach mit seinem Pkw überschlagen. Die Beamten hatten den Pkw zuvor bei der Ausfahrt Innsbruck Ost anhalten wollen. Der Lenker reihte sich hinter der Streife ein und wurde langsamer. Im letzten Moment wechselte der 33-Jährige auf die erste Fahrspur und drückte aufs Gas. Schließlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Viele Tote bei Angriff nahe des IKRK-Büros im Gazastreifen

Gaza/Genf - Bei einem Granatenangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen sind laut Angaben der Organisation mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitagnachmittags seien "schwerkalibrige" Geschoße "in unmittelbarer Nähe des Büros und der Wohnhäuser des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz" eingeschlagen, teilte das IKRK im Online-Dienst X mit. Nähere Angaben, woher die Angriffe kamen, wurden vorerst nicht gemacht.

Weniger Anträge auf Familienzusammenführungen

Wien - Die Welle an Anträgen auf Familienzusammenführung im Asylwesen hat sich im Mai weiter deutlich abgeflacht. Das geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor, die der APA vorliegen. Im Mai wurden 493 Einreisen nach Österreich beantragt, im Jänner waren es noch über 2.000. Die nunmehrigen Zahlen liegen auch unter dem Monatsschnitt des Vorjahres (1.169).

Nach Unwettern in der Schweiz vier Personen vermisst

Chur - Nach schweren Unwettern werden im Schweizer Kanton Graubünden im Südosten des Landes vier Menschen vermisst. Dort gab es seit Freitag zahlreiche Gewitter und heftige Niederschläge, Hochwasser und einen Bergsturz, wie die Kantonspolizei am Samstag berichtete. Betroffen war vor allem das Tal Misox südlich des San-Bernardino-Passes an der italienischen Grenze. Dort seien mehrere Dutzend Menschen vorsorglich aus ihren Häusern gebracht worden. Straßen waren überschwemmt.

"Glimpflicher" Verlauf der Nacht nach Unwetter in Tirol

Innsbruck - Stark steigende Pegelstände des Inn samt seiner Zubringer über eine kritische Marke hinaus sind nach Unwettern in der Nacht auf Samstag in Tirol ausgeblieben. Ein Landessprecher sprach gegenüber der APA von einem "relativ glimpflichen" Verlauf der Nacht. 88 Feuerwehreinsätze seien verzeichnet worden. Nun werde die Lage weiter beobachtet, insbesondere warte man auf die Prognose der Geosphere Austria zur befürchteten neuen Gewitterfront in der Nacht.

