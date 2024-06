Grüne gehen mit Kogler und Gewessler in die Nationalratswahl

Wien - Werner Kogler führt die Grünen am 29. September als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Beim Bundeskongress am Samstag in Wien erhielt er 94,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Jubel gab es für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die zur Listenzweiten gewählt wurde. Dahinter wurden Justizministerin Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer, Generalsekretärin Olga Voglauer und Sozialsprecher Markus Koza auf die Bundesliste gereiht.

SPÖ präsentierte Vorstellungen zur Migrationspolitik

Wien - Die SPÖ hat ihre Vorstellungen zum Thema Asyl- und Integrationspolitik "aufgefrischt". Am Samstagvormittag beriet ein Expertenrat der Partei zum Thema. Anschließend wurde der "Masterplan" - eine aktualisierte Zusammenfassung des sogenannten "Kaiser-Doskozil-Papiers" - vorgestellt. Damit will man "für Ausgleich und Ordnung sorgen" unter "der Prämisse der Menschlichkeit", betonte Parteichef Andreas Babler bei der Pressekonferenz in Wien.

Viele Tote bei Angriff nahe des IKRK-Büros im Gazastreifen

Gaza/Genf - Bei einem Granatenangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen sind laut Angaben der Organisation mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitagnachmittag seien "schwerkalibrige" Geschoße "in unmittelbarer Nähe des Büros und der Wohnhäuser des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz" eingeschlagen, teilte das IKRK im Online-Dienst X mit. Israel flog indes weitere Luftangriffe im Gazastreifen.

Leiche in Fluss Raab im Südburgenland entdeckt

Jennersdorf - Eine Schwimmerin hat Freitagmittag in der Raab im Bezirk Jennersdorf im Burgenland durch Zufall eine männliche Leiche entdeckt. Details zur Todesursache sowie der Identität des Mannes sind laut Angaben der Polizei noch nicht bekannt, wie es am Samstag hieß. Die Ermittlungen laufen. Unklar sei, sagte Polizeisprecher Helmut Marban der APA, wie lange die Leiche bereits im Fluss getrieben sei. Es könne sich um Tage oder Wochen handeln.

Nach Unwettern in der Schweiz drei Personen vermisst

Chur - Nach schweren Unwettern sind im Schweizer Kanton Graubünden im Südosten des Landes vier Menschen verschüttet worden. Eine Frau habe am Samstagmorgen aus dem Schuttkegel bei dem Ort Lostallo nördlich des Comer Sees lebend gerettet werden können, berichtete die Kantonspolizei. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn war wegen Hochwassergefahr von der Außenwelt abgeschnitten.

"Glimpflicher" Verlauf der Nacht nach Unwetter in Tirol

Innsbruck - Stark steigende Pegelstände des Inn samt seiner Zubringer über eine kritische Marke hinaus sind nach Unwettern in der Nacht auf Samstag in Tirol ausgeblieben. Ein Landessprecher sprach gegenüber der APA von einem "relativ glimpflichen" Verlauf der Nacht. 88 Feuerwehreinsätze seien verzeichnet worden. Nun werde die Lage weiter beobachtet, insbesondere warte man auf die Prognose der Geosphere Austria zur befürchteten neuen Gewitterfront in der kommenden Nacht.

Waffen aus Heeres-Lkw in Kärnten gestohlen

Althofen - Während einer Bundesheerübung sind im Bezirk St. Veit an der Glan am 16. Juni aus einem Lkw verschiedene Waffen und Geräte gestohlen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Fahrzeug war versperrt, die Täter schlugen die Seitenscheiben ein. Sie entwendeten aus der Führerkabine Waffen, Munition, Kleidung und ein Funkgerät. Die Ermittlungen des LKA Kärnten waren noch im Gange.

