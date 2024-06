Assange verließ nach Einigung mit US-Justiz Großbritannien

London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach jahrelanger Haft und internationalem diplomatischen Tauziehen auf dem Weg in die Freiheit. Der 52-Jährige hat nach Angaben seiner Frau Stella das Londoner Hochsicherheits-Gefängnis Belmarsh verlassen und war am Dienstag auf dem Weg zu der Pazifikinsel Saipan im US-Außengebiet Nördliche Marianen. Dort soll er sich Justizunterlagen zufolge vor einem US-Gericht schuldig bekennen, gegen ein US-Spionagegesetz verstoßen zu haben.

EU hat Beitrittsgespräche mit Ukraine gestartet

Brüssel/Chisinau - Die EU hat am Dienstag offiziell die Beitrittsgespräche mit der Ukraine eröffnet. Später am Abend sollen dann auch jene mit Moldau folgen. Für ihr Land sei es ein "historischer Moment", sagte die ukrainische Vize-Premierministerin Olga Stefanishyna vor der ersten sogenannten Beitrittskonferenz in Luxemburg. Der Schritt gebe der ukrainischen Bevölkerung die "moralische Kraft" weiter standzuhalten.

Durchsuchung bei Benko-Villa in Innsbruck und Signa in Wien

Wien/Innsbruck - In der Villa von Ren� Benko im Innsbrucker Stadtteil Igls und in der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse sowie an weiteren Standorten im Umfeld des Signa-Gründers hat es am Dienstag Hausdurchsuchungen gegeben. Entsprechende Medienberichte haben Benkos Anwalt Norbert Wess und der Masseverwalter der Signa Holding der APA bestätigt. Hintergrund sei die Sicherstellung von allfälligen Unterlagen. Der Signa-Gründer habe sich "kooperativ und konstruktiv" verhalten, so Wess.

Russland sperrt Zugang zu EU-Medien - Auch ORF und "oe24.at"

Moskau/Wien - Russland hat als Reaktion auf das Ausstrahlungsverbot mehrerer russischer Medien in der Europäischen Union seinerseits 81 europäische Medienunternehmen auf eine Schwarze Liste gesetzt. Die Ausstrahlung der Programme und der Zugang zu den Internetseiten der Medien werde blockiert, teilte das russische Außenministerium am Dienstag auf seiner Homepage mit. Aus Österreich betrifft es den ORF und die Mediengruppe Österreich ("oe24.at").

Zadic will Änderungen bei Handy-Sicherstellung

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) spricht sich nach Einwänden aus der Justiz für Änderungen bei der Neuregelung der Sicherstellung von Datenträgern wie Handys aus. "In den kommenden Wochen wird ein entsprechender Vorschlag erarbeitet", so Zadic in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Begutachtungsfrist zum Entwurf wird auf sechs Wochen verlängert. Im Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geht man dagegen weiter von einem Beschluss im Juli aus.

Monatelang vermisster Tourengeher in Tirol gefunden

St. Leonhard im Pitztal - Ein bei einem Lawinenabgang im Dezember verschütteter 46-jähriger Tourengeher ist am Dienstag im Tiroler St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) gefunden worden. Damals war intensiv nach dem Mann gesucht worden, letztlich wurde die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen. Mit fortschreitender Schneeschmelze wurden Suchflüge in den vergangenen Wochen laut Polizei intensiviert - ein Ausrüstungsteil führte die Einsatzkräfte schließlich zur Leiche.

Wiener Börse geht etwas leichter aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Die im europäischen Späthandel uneinheitliche Wall Street brachte kaum neue Impulse. Der ATX schnitt allerdings mit minus 0,17 Prozent bei 3.612,58 Einheiten besser ab als das europäische Umfeld. Gesucht waren angesichts einer positiven Stimmung in der Branche die Aktien von OMV. Sie stiegen um knapp zwei Prozent.

