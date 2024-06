WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Australien gelandet

Canberra/London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach 14 Jahren juristischer Odyssee in seine australische Heimat zurückgekehrt. Die Chartermaschine vom Typ Bombardier mit dem 52-Jährigen an Bord landete am Mittwochabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Canberra. Der 52-Jährige winkte den wartenden Journalisten zu, küsste seine Frau Stella, umarmte seinen Vater und ging unter Begleitung seiner Anwälte ins Flughafengebäude. In der Öffentlichkeit äußerte sich Assange nicht.

Wifo und IHS fordern Sparpaket ein

Wien - Österreichs Wirtschaft stagniert heuer und wird auch kommendes Jahr nur um rund anderthalb Prozent wachsen. Selbst dann werde die Wirtschaftsleistung pro Kopf aber 1,5 Prozent unter jener vor Corona liegen. Das seien "sechs verlorene Jahre" sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Mittwoch bei der Vorstellung der Sommerprognose von Wifo und IHS. In der Eurozone werde die Wirtschaftsleistung hingegen 3 Prozent über jener des Jahres 2019 liegen.

"Plagiatsjäger" wegen übler Nachrede verurteilt

Salzburg - Der Medienwissenschaftler und "Plagiatsjäger" Stefan Weber ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen übler Nachrede zu einer Entschädigung in der Höhe von 4.000 Euro verurteilt worden. Er soll im Jänner 2024 in seinem Blog den Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch, diffamiert haben. Dieser klagte den Salzburger darauf nach dem Mediengesetz und meinte zum Prozessauftakt am 23. Mai: "Es war und ist das Interesse von Weber, mir Reputationsschäden zuzufügen."

Streit um Kassasturz

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) weist die Forderung der SPÖ nach einem Kassasturz vor der Nationalratswahl im Herbst zurück. "Das Finanzministerium liefert monatlich Berichte ans Parlament, darin ist jede budgetäre Entwicklung transparent enthalten. Aber diese Berichte müssen von den Abgeordneten der Opposition auch gelesen werden", erklärte Brunner in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. In Bezug auf das Budget forderte er "ein Rückfahren des Anspruchsdenkens".

Russland entzog ORF-Bürochefin Schneider die Akkreditierung

Wien/Moskau - Das russische Außenministerium hat am Mittwoch der Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Moskau, Carola Schneider, die Akkreditierung entzogen. Schneider muss zeitnah das Land verlassen. Damit sind nach der Ausweisung von Maria Knips-Witting vor etwas mehr als zwei Wochen keine ORF-Journalisten permanent mehr in dem kriegsführenden Land vertreten. Der ORF sieht in einer Aussendung einen "Willkürakt gegenüber unabhängiger Berichterstattung" gegeben.

AHS-Maturanten können statt VWA auch andere Arbeit erstellen

Wien - Die bisher an den Gymnasien verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) wird durch eine "Abschließende Arbeit" ersetzt - und das bereits ab kommendem Schuljahr. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch angekündigt. Die Teilleistung der Matura kann künftig etwa auch in Form eines Multimediaprodukts, einer Videoreportage oder eines Podcasts erfolgen. Bis 2028/29 ist alternativ auch eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Matura möglich.

Schönbrunner Pandas kehren nach China zurück

Wien/Peking - Die beiden Schönbrunner Pandas Yang Yang und Yuan Yuan, mittlerweile 24 und 25 Jahre alt, werden im Herbst in ihre Heimat China zurückkehren, gab der Zoo am Mittwoch bekannt. Ein genaues Datum für die Abreise steht noch nicht fest. Der Tiergarten wird aber nicht lange auf den Besuchermagneten Große Pandas verzichten müssen: Ein neues junges Panda-Paar wurde bereits ausgewählt, das nach Österreich übersiedeln wird, entsprechende Vorbereitungen laufen auf beiden Seiten.

Österreicher stürzte bei Bergtour in Südtirol in den Tod

Mühlbach /Innsbruck - Ein 49-jähriger Österreicher ist am frühen Mittwochnachmittag bei einer Bergtour im Bereich der Gaisjochspitze in Meransen im Gemeindegebiet von Mühlbach in Südtirol tödlich verunglückt. Dies berichteten Südtiroler Medien. Der Mann, der mit seiner Frau unterwegs war, war offenbar beim Abstieg über den Südgrat ausgerutscht und 70 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt.

