Freispruch in Wiener Missbrauchsprozess

Wien - Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) im Zweifel freigesprochen worden. Für einen Schöffensenat war am Ende der Verhandlung die Beweislage nicht ausreichend, "um mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass Wehrlosigkeit gegeben war", wie die vorsitzende Richterin in der Begründung wörtlich feststellte. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Staatsschulden kletterten auf 383,23 Mrd. Euro

Wien - Die Staatsschulden sind im ersten Quartal 2024 auf 383,2 Mrd. Euro geklettert. Sie sind damit um 12,1 Mrd. Euro höher als Ende 2023. Das teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Die Schuldenquote (Verhältnis der Staatsschulden zum nominellen Bruttoinlandsprodukt, Anm.) stieg auf 79,7 Prozent. Damit hat sich diese weiter von der Maastricht-Vorgabe von höchstens 60 Prozent entfernt, betonte der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Neue Handy-Auswertung vorerst gescheitert

Wien - Die neuen Regeln zur Auswertung von Mobiltelefonen werden nun definitiv nicht vor dem Sommer beschlossen. In der Tagesordnung für die Plenarwoche, über die die Parlamentskorrespondenz am Nachmittag berichtete, findet sich die Vorlage nicht. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hatte nach dem Beschluss im zuständigen Ausschuss einen Rückzieher gemacht und nach Kritik aus der Justiz die Begutachtung für das Gesetz verlängert - sehr zum Ärger der ÖVP.

Wien zählt weiter zu den Top-Kongressstädten weltweit

Wien - Wien gehört bei Kongressen weiter zu den Top-Städten weltweit. Im Ranking der Union of International Associations (UIA) erreicht die Bundeshauptstadt zum zweiten Mal in Folge im internationalen Vergleich den zweiten Platz - hinter Brüssel und vor Tokio, wie die Destinationsmarketingagentur der Stadt, WienTourismus, am Donnerstag mitteilte. Erst im Mai war Wien von der International Congress and Convention Association (ICCA) weltweit auf den vierten Platz gereiht worden.

Totes Kind in Deutschland ist Arian

Bremervörde/Rotenburg an der Wümme - Der vermisste Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist tot. Bei der am Montag gefundenen Leiche handelt es sich um den Sechsjährigen, wie eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe keine Hinweise, dass der seit April vermisste Bub Opfer eines Verbrechens wurde. Die Todesursache nannten die Ermittler zum Schutz der Familie nicht.

Mehrere Tote bei Angriffen auf Gaza-Stadt

Gaza - Bei Angriffen der israelischen Armee auf Ziele in der Stadt Gaza sollen palästinensischen Angaben zufolge sieben Menschen getötet worden. Dutzende weitere Palästinenser seien zudem bei der Bombardierung des Viertels Jedshaija verletzt worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz am Donnerstag mit. Palästinensische Medien berichteten von heftigen Angriffen auf die Gegend. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ausgedehnte Wald- und Flächenbrände im Nordosten Russlands

Reading - Ausgedehnte Wald- und Flächenbrände in der Arktis-Region haben in den vergangenen Wochen zu gewaltiger Rauchentwicklung geführt. Die meisten Brände wüteten im Nordosten Russlands, wo schon im Sommer 2021 extrem viel Wald und Steppe zerstört worden waren, wie der Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) der Europäischen Union am Donnerstag mitteilte.

Selenskyj fordert zweiten Friedensgipfel

Brüssel/EU-weit - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Pläne für eine zweite Friedenskonferenz für sein von Russland angegriffenes Land vorantreiben. "Wir haben nicht zu viel Zeit, weil wir haben viele Verletzte und Tote auf dem Schlachtfeld", sagte er am Donnerstag vor einem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz forderte unterdessen eine fairere Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsland.

