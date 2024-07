Selenskyj soll sich laut Orban für Waffenruhe einsetzen

Kiew (Kyjiw) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban plädiert bei einem Besuch in Kiew im Beisein des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dafür, das das sich Selenskyj für eine Waffenruhe im Krieg mit Russland einsetzt. Denn nur das könne Friedensgespräche beschleunigen, sagte Orban am Dienstag weiter. Seine Friedensinitiativen goutiere er, erklärte Orban einen Tag nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft am Montag.

Inflation im Juni auf 3 Prozent gesunken

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3 Prozent zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Im Mai waren die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 3,4 Prozent gestiegen. Im Eurozonen-Vergleich verzeichnete Österreich im Juni die fünfthöchste Inflation unter den 20 Euroländern.

Vertrag für zwölf "Black Hawk" unterzeichnet

Wien - Der Ankauf von vor rund einem Jahr von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) angekündigten weiteren zwölf "Black Hawk"-Hubschraubern für das österreichische Bundesheer ist unter Dach und Fach. Wie das Ministerium am Dienstag in einer Aussendung wissen ließ, wurde der Vertrag am vergangenen Sonntag unterfertigt. Der Budgetrahmen des Gesamtpakets inklusive der erforderlichen Ausbildungen für Piloten und Techniker umfasse 715 Mio. Euro.

Luftangriffe Israels nach Raketenbeschuss aus Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee am Dienstag erneut Luftangriffe im Süden des Palästinenser-Gebietes durchgeführt. Augenzeugen berichteten von mehreren Bombardements in und um die Stadt Khan Younis. Nach Angaben von Rettungskräften und des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden dabei acht Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt.

Rechte Regierung in den Niederlanden vom König vereidigt

Den Haag - Mehr als sieben Monate nach dem Sieg des radikal-rechten Populisten Geert Wilders bei der niederländischen Parlamentswahl ist die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes vereidigt worden. In einer Zeremonie legten die Minister und Staatssekretäre am Dienstag im Residenzschloss Huis ten Bosch bei Den Haag vor König Willem-Alexander wahlweise den Eid ("so wahr mir Gott, der Allmächtige, helfe") oder ein entsprechendes weltliches Gelöbnis ab.

1,5 Millionen Euro Soforthilfe nach Hagel im Waldviertel

Waldkirchen a.d. Thaya/Dobersberg - Nach dem schweren Hagelunwetter im Bezirk Waidhofen an der Thaya am Sonntag stellt das Land den betroffenen Gemeinden 1,5 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung. Die Erhöhung der Mittel für Katastrophenschäden wurde am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen. Drei weitere Ortschaften wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Damit sind sieben Orte der Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg betroffen. Am Dienstag ging der Feuerwehreinsatz weiter.

Nach Pandemie wieder mehr Krankenstände

Wien - Die Zahl der Krankenstände ist nach einem Lockdown-bedingten Rückgang im Jahr 2021 in den vergangen beiden Jahren wieder gestiegen. Die unselbstständig Beschäftigen verbrachten 2022 durchschnittlich 14,9 Tage im Krankenstand, im Folgejahr 15,4 Tage. Das geht aus dem am Dienstag präsentierten "Fehlzeitenreport" hervor. Grund zur Sorge ist der Anstieg (12,3 Tage im Jahr 2022) für ÖGK-Obmann Andreas Huss aber nicht.

Teenager nach Attacke in Wien schwer verletzt

Wien - Mehrere Jugendliche haben am Montagabend in der Dopschstraße in Wien-Floridsdorf zwei Teenager im Alter von 17 und 18 Jahren zuerst angesprochen und dann mit Schlägen und Tritten attackiert. Dabei entrissen die Unbekannten dem 18-Jährigen auch eine Tasche. Er und der 17-Jährige, der kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wurden schwer verletzt - mit Verdacht auf Frakturen und Prellungen - in Spitäler gebracht, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete.

