Indiens Regierungschef Modi kommt nach Österreich

Wien - Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht kommende Woche Österreich. Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstag der APA mitteilte, wird Modi am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. Er wird aus Moskau anreisen, wo er Gespräche mit Präsident Wladimir Putin plant. In Wien wird Modi Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren.

Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Die Einigung zeige, wie "handlungsfähig" die Regierung sei, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag nach den jüngsten Koalitionsquerelen.

Ukrainisches Militär gibt Stadtteil von Tschassiw Jar auf

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die ukrainische Armee hat sich nach eigenen Angaben aus einem Teil der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Tschassiw Jar zurückgezogen. "Es war nicht mehr möglich, das Kanalviertel zu halten, nachdem der Feind eingedrungen war", sagte ein ukrainischer Militärsprecher am Donnerstag. Die Verteidigungsstellungen seien zerstört und das Leben der eigenen Soldaten gefährdet worden. Das Armeekommando habe sich für einen Rückzug auf besser geschützte Positionen entschieden.

Zweieinhalb Jahre Haft für Missbrauch von unmündigen Nichten

Wien - Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag vom Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Anfertigens, Besitzes und Weitergabe von bildlichen Kindesmissbrauchsdarstellungen zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte jahrelang an seinen drei unmündigen Nichten geschlechtliche Handlungen vorgenommen, während diese schliefen. Er filmte sich dabei und teilte das Material teilweise in Chats und im Darknet mit anderen Pädophilen.

Bursch wegen Vergewaltigungsversuch an Großmutter verurteilt

Wien - Ein 16-Jähriger ist Donnerstagmittag am Wiener Landesgericht rechtskräftig wegen versuchter Vergewaltigung seiner Großmutter schuldig gesprochen worden. Ein Schöffensenat verurteilte den Burschen zu 15 Monaten Haft, davon zwei Monate unbedingt. Zudem wurde der Jugendliche aufgrund einer ihm von einer Kinder- und Jugendpsychologin bescheinigten Gefährlichkeit gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter in Italien

Brindisi - Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter im Süden Italiens hat ein schwer bewaffnetes Kommando drei Millionen Euro Beute gemacht. Die Bande stoppte den Transporter mit mehreren Schüssen im morgendlichen Berufsverkehr auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe von Brindisi, wie die Polizei mitteilte. Zugleich setzten sie mehrere andere Autos in Brand, damit keine Hilfe durchkommen konnte. Über dem Tatort stand auch nach Stunden noch eine große schwarze Rauchwolke.

Hafturteil zu Terrorangriff auf Osloer Schwulenbar

Oslo - Zwei Jahre nach dem tödlichen Terrorangriff vor einer Schwulenbar in Oslo mit zwei Toten ist der Attentäter zur Höchststrafe von 30 Jahren Verwahrung verurteilt worden. Die Richter am Osloer Amtsgericht sprachen den angeklagten Norweger mit iranischen Wurzeln einstimmig wegen schwerer Terrorvergehen schuldig. Der 45-Jährige wurde dabei auch zu Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 110 Millionen norwegischen Kronen (fast 10 Millionen Euro) verurteilt.

Aus für Qualzucht - Sachkunde für Hundehaltung

Wien - Qualzuchten bei Haustieren werden verboten. Das ist Kern einer Novelle des Tierschutzgesetzes, die am Donnerstag von ÖVP und Grünen im Nationalrat beschlossen wurde. Weiters in der Vorlage enthalten ist ein verpflichtender Sachkundenachweis für die Haltung von Hunden, Amphibien, Reptilien und Papageienvögeln. Dies soll laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dazu dienen, dass der Kauf eines entsprechenden Tiers nicht spontan sondern erst nach guter Überlegung erfolgt.

Wiener Börse legt am Mittwoch zu, ATX gewinnt 0,65 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach dem positiven Start weiterhin in der Gewinnzone notiert. Gegen 14.40 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,65 Prozent höher bei 3.704,28 Einheiten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,66 Prozent auf 1.852,21 Einheiten. In der Früh wurde bekannt, dass die BAWAG das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays übernimmt. Die Aktien der BAWAG stiegen um 2,2 Prozent.

