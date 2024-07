Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Die Einigung zeige, wie "handlungsfähig" die Regierung sei, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag nach den jüngsten Koalitionsquerelen.

Indiens Regierungschef Modi kommt nach Österreich

Wien - Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht kommende Woche Österreich. Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstag der APA mitteilte, wird Modi am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. Er wird aus Moskau anreisen, wo er Gespräche mit Präsident Wladimir Putin plant. In Wien wird Modi Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren.

E-Autos aus China: EU führt vorläufige Strafzölle ein

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission verschärft im Handelsstreit mit Peking ihre Gangart und führt vorläufige Strafzölle gegen in China produzierte Elektroautos ein. Peking zahle den Autobauern unfaire Subventionen und verzerre damit den Wettbewerb, begründet die Brüsseler Behörde den Schritt. Für Konsumentinnen und Konsumenten dürfte sich dadurch vorerst nicht viel ändern - zumindest mit Blick auf die Preise, die laut Experten kaum steigen werden.

Angriff auf französische Regierungssprecherin im Wahlkampf

Paris - Vor der entscheidenden Runde der französischen Parlamentswahl mehren sich Akte der Gewalt. Regierungssprecherin Prisca Thevenot, die für die Parlamentswahl kandidiert, ist beim Plakatekleben angegriffen worden. Zwei Menschen aus ihrem Umfeld wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, einer von ihnen mit einem Kieferbruch. "Gewalt ist keine Antwort. Ich führe meinen Wahlkampf weiter", schrieb Thevenot am Donnerstag im Onlinedienst X.

Xi und Putin propagieren eine neue Weltordnung

Astana/Peking - China und Russland haben an die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) appelliert, ihre Zusammenarbeit deutlich auszudehnen. Chinas Staatschef Xi Jinping forderte in seiner Rede beim SCO-Gipfel in Kasachstans Hauptstadt Astana, "externe Einmischungen" abzuwehren. "Angesichts der realen Risiken, dass kleine Höfe mit hohen Zäunen geschützt werden, müssen wir das Recht auf Entwicklung schützen", zitierte ihn Chinas Staatsfernsehen CCTV am Donnerstag.

Ukrainisches Militär gibt Stadtteil von Tschassiw Jar auf

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die ukrainische Armee hat sich nach eigenen Angaben aus einem Teil der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Tschassiw Jar zurückgezogen. "Es war nicht mehr möglich, das Kanalviertel zu halten, nachdem der Feind eingedrungen war", sagte ein ukrainischer Militärsprecher am Donnerstag. Die Verteidigungsstellungen seien zerstört und das Leben der eigenen Soldaten gefährdet worden. Das Armeekommando habe sich für einen Rückzug auf besser geschützte Positionen entschieden.

Zweieinhalb Jahre Haft für Missbrauch von unmündigen Nichten

Wien - Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag vom Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Anfertigens, Besitzes und Weitergabe von bildlichen Kindesmissbrauchsdarstellungen zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte jahrelang an seinen drei unmündigen Nichten geschlechtliche Handlungen vorgenommen, während diese schliefen. Er filmte sich dabei und teilte das Material teilweise in Chats und im Darknet mit anderen Pädophilen.

Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter in Italien

Brindisi - Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter im Süden Italiens hat ein schwer bewaffnetes Kommando drei Millionen Euro Beute gemacht. Die Bande stoppte den Transporter mit mehreren Schüssen im morgendlichen Berufsverkehr auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe von Brindisi, wie die Polizei mitteilte. Zugleich setzten sie mehrere andere Autos in Brand, damit keine Hilfe durchkommen konnte. Über dem Tatort stand auch nach Stunden noch eine große schwarze Rauchwolke.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red