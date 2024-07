USA und Partner sagen Kiew bei NATO-Gipfel Unterstützung zu

Washington/Brüssel - Die USA und weitere NATO-Staaten wollen der Ukraine zusätzliche Ausrüstung zur Abwehr russischer Luftangriffe liefern. Das kündigte US-Präsident Joe Biden bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses in Washington an. In einem gemeinsamen Statement der USA und mehrerer Partner war auch die Rede von "zusätzlichen" Patriot-Luftabwehrsystemen.

Indiens Premier Modi startet offiziell in Wien-Besuch

Wien - 41 Jahre nach Premierministerin Indira Gandhi hält sich wieder ein indischer Regierungschef in Österreich auf. Narendra Modi wird am Mittwoch mit militärischen Ehren offiziell in Wien willkommen geheißen. Auf Modis Besuchsprogramm stehen Gespräche mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), ein Wirtschaftsforum mit rund 40 österreichischen Unternehmen sowie ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Indien ist mit 1,4 Milliarden das bevölkerungsreichste Land der Erde.

UNO-Sicherheitsrat kritisiert Russland für Angriff

Kiew (Kyjiw)/Washington - Nach schweren russischen Angriffen in der Ukraine mit Opfern in einer Kinderklinik verurteilen Mitglieder des Weltsicherheitsrates Moskaus Vorgehen scharf. "Wir sind heute hier, weil Russland, ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, der derzeitige Präsident des Sicherheitsrats, ein Kinderkrankenhaus angegriffen hat - und es läuft mir sogar kalt den Rücken runter, wenn ich diesen Satz ausspreche", sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.

Spanien erster EM-Finalist - 2:1 gegen Frankreich

München - Spanien ist als erstes Team ins EM-Finale eingezogen. Die Iberer setzten sich am Dienstag in München gegen Frankreich mit 2:1 (2:1) durch und kämpfen nun am Sonntag in Berlin gegen den Sieger des zweiten Semifinales am Mittwoch zwischen England und den Niederlanden um den begehrten Pokal. Für die Spanier geht es um ihren insgesamt vierten EURO-Titel, den ersten seit 2012. "Les Bleus" hingegen müssen weiterhin auf ihren dritten Triumph bei einer kontinentalen Endrunde warten.

Prozess gegen Alec Baldwin nach Tod von Kamerafrau gestartet

Santa Fe (New Mexico) - Im Strafprozess gegen Alec Baldwin (66) sind eine zwölfköpfige Jury und vier Ersatzgeschworene gefunden, nun kann es im Gericht von Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) mit den Eröffnungsplädoyers weitergehen. Nach Mitteilung eines Gerichtssprechers wurden am Dienstag (Ortszeit) elf Frauen und fünf Männer ausgewählt. Baldwin, der nach einem tödlichen Schuss am Set des Westerns "Rust" wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist, wohnte der Juryauswahl bei.

Erneut Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

Khan Younis - Während im Gaza-Krieg die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln in die nächste Runde gehen, dauert das Blutvergießen in dem abgeriegelten Küstengebiet an. Israels Militär untersucht Medien zufolge Berichte, wonach Dutzende Zivilisten bei einem Luftangriff in Khan Younis im Süden getötet wurden.

Europas Hoffnungsträger hebt ab: Ariane 6 fliegt ins All

Kourou/Wien/Paris - Das Warten hat ein Ende: Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals ins All gestartet. Die Rakete hob gegen 21.00 Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach zehn Jahren des Wartens soll sie Europas Raumfahrt aus der Krise ihres Trägerraketensektors befreien. Der aus Tirol stammende ESA-Chef Josef Aschbacher zeigte sich auf der Plattform X (früher Twitter) zufrieden: "Wir haben für Europa Geschichte geschrieben."

