Biden-Umfeld hält Rückzug laut Berichten für möglich

Washington - Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt US-Präsident Joe Biden einen Rückzug aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mehrere Personen aus dem nahen Umfeld des Demokraten, der 81-Jährige scheine allmählich zu akzeptieren, dass er seinen Wahlkampf womöglich aufgeben müsse.

Trump erwartet "unglaublichen Sieg"

Milwaukee (Wisconsin) - Donald Trump hat seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner offiziell angenommen. "In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) unter Jubel auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im US-Staat Wisconsin. Er wolle "Präsident für ganz Amerika, nicht halb Amerika" sein.

Heftige Explosion in Tel Aviv

Tel Aviv - In einem Gebäude in der israelischen Stadt Tel Aviv hat es nach Angaben der Polizei eine heftige Explosion gegeben. Zahlreiche Polizisten und Bombenentschärfungsexperten seien an Ort und Stelle, erklärte die Polizei am Freitag. Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge vor 04.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ). Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht, auch die Ursache war unklar.

Nahost: USA bekräftigen Unterstützung für Zweistaatenlösung

Jerusalem/Washington - Nach einer vom israelischen Parlament verabschiedeten Resolution gegen "die Schaffung eines palästinensischen Staates" haben die USA ihre Unterstützung für eine Zweistaatenlösung bekräftigt. "Ich denke, die beste Art und Weise, wie ich darauf antworten kann, ist, unseren festen Glauben an die Kraft und das Versprechen der Zweistaatenlösung zu bekräftigen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Donnerstag.

Festspielstart in Salzburg mit Fest für alle und Jedermann

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 starten am Freitag traditionell mit der Ouverture Spirituelle. An diesem Freitag werden im Rahmen des dreitägigen Festes zur Festspieleröffnung, das auch am 20. und 26. Juli stattfindet, die Theatertore für alle Interessierten geöffnet. Mit Spannung wird dabei am 20. Juli die Premiere der Neuinszenierung des "Jedermann" unter der Regie des Kanadiers Robert Carsen mit Philipp Hochmair als "Jedermann" und Deleila Piasko als "Buhlschaft" erwartet.

85 Prozent der Österreicher achten auf richtige Mülltrennung

Wien - Korrekte Mülltrennung ist den meisten Österreicherinnen und Österreichern ein Anliegen. Bei einer Umfrage von marketagent.com im Auftrag des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) unter 1.000 Personen gaben 85 Prozent an, darauf zu achten, ihren Abfall korrekt zu entsorgen. In Vorarlberg und Tirol waren es gleich 93 Prozent, wie es in einer Aussendung hieß.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red