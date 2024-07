Fehlerhaftes Update löst weltweit IT-Probleme aus

Washington/Schwechat - Ein fehlerhaftes Software-Update hat weltweit weitreichende Störungen ausgelöst. Betroffen sind vor allem Flughäfen, aber auch Banken, Unternehmen, Telekom-Firmen, Krankenhäuser und Rundfunksender hatten mit Störungen zu kämpfen. Ursache war offenbar ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems mit dem Namen "Falcon Sensor" des Herstellers Crowdstrike.

IT-Probleme - Österreich kam glimpflich davon

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Österreich nicht verschont. Allerdings sind die meisten Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden wie Polizei und Justiz glimpflich davongekommen. Betroffen war hingegen der Flugverkehr. Wie auch bei internationalen Flügen kam es am Flughafen Wien Schwechat zu Störungen. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger zur APA.

Biden nimmt Wahlkampf nächste Woche wieder auf

Washington - Inmitten von Spekulationen über seinen möglichen Rückzug hat US-Präsident Joe Biden für die kommende Woche weitere Wahlkampftermine angekündigt. "Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder auf die Wahlkampftour zu gehen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des US-Präsidenten, der bei der Wahl im November für eine zweite Amtszeit antreten will. Zuvor hatte schon Bidens Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon einen Rückzug energisch dementiert.

Mehrere Kinder bei Verkehrsunfall auf A4 in NÖ verletzt

Göttlesbrunn-Arbesthal - Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) im Raum Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Freitagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Nach Angaben von Philipp Gutlederer von Notruf NÖ waren sechs Kinder und zwei Erwachsene betroffen. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz. Ein Van dürfte verunglückt sein, der genaue Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.

Palästinenser begrüßen IGH-Beschluss

Den Haag - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die Einstufung der israelischen Besatzung der Palästinensergebiete als "unrechtmäßig" durch ein UNO-Gericht als "Lügen-Entscheidung" kritisiert - die palästinensische Seite begrüßte dagegen die Entscheidung. Es sei ein "großartiger Tag für Palästina", erklärte am Freitag die Staatsministerin der Palästinenserbehörde für Auswärtige Angelegenheiten, Warsen Aghabekian Shahin.

2.392 Verurteilungen bei Jugendlichen in erster Hälfte 2024

Wien - Im Bereich Jugendkriminalität hat es im ersten Halbjahr 2024 2.392 gerichtliche Verurteilungen gegeben. Das gab das Justizministerium am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Von den Verurteilungen betrafen 2.207 das Strafgesetzbuch (StGB), 128 das Suchtmittelgesetz (SMG) und acht das Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt. Dass die Kriminalität bei Personen im Alter zwischen 14 und 18 steigt, lässt sich aus der Statistik nicht ableiten.

US-Journalist Gershkovich zu 16 Jahren Haft verurteilt

Jekaterinburg - Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Das Gericht in der Stadt Jekaterinburg am Ural verkündete am Freitag das Urteil gegen den Reporter der Zeitung "The Wall Street Journal". Das ungewöhnliche Tempo, mit dem der Prozess hinter verschlossenen Türen abgehalten wurde, hat Spekulationen genährt, dass ein lange diskutierter Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA bevorstehen könnte.

Venedig kassierte 2,4 Millionen Euro Eintrittsgeld

Venedig - Mit dem erstmals erhobenem Eintrittsgeld für Tagesbesucher hat die italienische Lagunenstadt Venedig mehr als 2,4 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden an den 29 Geltungstagen der Testphase 485.000 zahlende Besucher registriert. Dies geht aus einer ersten offiziellen Bilanz hervor, die die Stadtverwaltung am Freitag veröffentlichte.

