Kanzler sieht Infrastruktur als Schlüssel für Standort

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montag die Bedeutung der Infrastruktur für die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hervorgehoben. Der Ausbau von Straße, Schiene und Energienetzen sei der "Schlüssel" für den Standort und somit die Zukunft, sagte er bei einem Pressetermin in Wien. Kritik äußerte er in Richtung des grünen Koalitionspartners, der "aufgrund einer dogmatisch gesteuerten Politik" in diesem Bereich wichtige "Lückenschlüsse" verhindert habe.

Mann erschoss sechs Menschen in Altersheim in Kroatien

Zagreb - Der Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Daruvar, einer Stadt rund 130 Kilometer östlich von Zagreb, hat laut Medienberichten ein weiteres Leben gefordert. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf sechs an. Der Täter wurde festgenommen. Im Krankenhaus wurden weiterhin sechs weitere Verletzte behandelt, vier davon mit Schusswunden im Bereich des Körpers und Kopfes.

Bundesheer kauft vier neue Transportflugzeuge C-390M

Wien - Der geplante Kauf neuer Transportflugzeuge für das Bundesheer ist nun fix. Österreich beschafft vier Stück des Transportfliegers des Typs "C-390M" des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer, gab das Bundesheer am Montag bekannt. Die Maschinen sollen als Nachfolge für die in die Jahre gekommene C-130 "Hercules" dienen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einem "erfreulichen Tag für das Österreichische Bundesheer und seine Luftstreitkräfte".

Zivilschutzalarm für Kremsbrücke in Kärnten nach Unwetter

Krems in Kärnten - Der Zivilschutzalarm in der Ortschaft Kremsbrücke in Oberkärnten ist am Montag nach dem schweren Unwetter von Sonntagabend nach wie vor aktiv. Nach heftigen Regenfällen ging eine Mure im Bereich der Kesselgrubenalm ab, der Kremsbach drohte überzulaufen, mehrere Häuser wurden über- und unterschwemmt und Straßen wurden teilweise schwer beschädigt. Die Ortschaft Innerkrems ist von Kärnten aus nicht erreichbar und von einem Stromausfall betroffen. Verletzte wurden keine gemeldet.

EU-Innenministertreffen in Budapest überschattet von Absagen

Budapest - An dem informellen Treffen der EU-Innenminister haben am Montag außer Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auch die Minister aus Luxemburg, Belgien, Slowakei, Niederlande, Italien, Rumänien, Slowenien, Kroatien neben dem Gastgeber Ungarn teilgenommen. Im Vorfeld hatten mehrere EU-Staaten hinsichtlich der Ministertreffen während der ungarischen EU-Präsidentschaft ihren Boykott angekündigt, wie etwa Schweden, Finnland, Polen, Estland, Lettland, Litauen und jüngst auch Dänemark.

Viele Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen gemeldet

Khan Younis - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben örtlicher Mediziner mindestens 16 Palästinenser getötet worden. Darunter seien sechs Kinder und vier Frauen, teilten Vertreter der Gaza-Gesundheitsbehörde am Montag mit. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden. Die Todesopfer habe es bei Panzerbeschuss und Luftangriffen in der Nähe der Stadt Khan Younis gegeben. Israel erklärte unterdessen zwei weitere Geiseln in der Gewalt der Hamas für tot.

Hafen von Hodeidah im Jemen immer noch in Flammen

Hodeidah - Zwei Tage nach einem israelischen Vergeltungsangriff auf die von Houthis kontrollierte Hafenstadt Hodeidah im Jemen bekämpfen Einsatzkräfte dort immer noch einen Großbrand. Ein AFP-Reporter berichtete am Montag von hohen Flammen und schwarzem Rauch in Teilen des Hafens. Die Löscharbeiten hatten wenig Fortschritte gemacht und das Feuer drohte auf Lebensmittellager überzugreifen.

Vorwürfe gegen Brandstetter in Doskozil-Buch werden geprüft

Wien - Schilderungen im Buch des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil haben nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf den Plan gerufen. Der SPÖ-Politiker hat darin beschrieben, wie ihm der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) in der Causa Wohnbaugenossenschaften angeblich ein "eigentlich unverschämtes Angebot" gemacht haben soll. Ein Anfangsverdacht wird laut "Kurier" geprüft, Brandstetter bestreitet den Vorwurf.

