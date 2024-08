Toter Bub in Tirol: Vater einstimmig freigesprochen

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Mordprozess gegen einen 39-Jährigen, dessen sechsjähriger Sohn im Sommer 2022 in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol tot aufgefunden worden war, ist der angeklagte Vater am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht freigesprochen worden. Die acht Geschworenen hielten den Deutschen einstimmig für nicht schuldig, seinen Sohn getötet und einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

Großer Gefangenenaustausch - Moskau lässt Kremlkritiker frei

Moskau - Russland, die USA, Deutschland und weitere Länder tauschen laut dem türkischen Geheimdienstes MIT Gefangene aus. Unter den 26 Gefangenen sei auch der sogenannte russische Tiergartenmörder Wadim K., der in Deutschland in Haft war. Russland ließ nach Vermittlung des MIT unter anderem die wegen Spionage verurteilten US-Amerikaner Evan Gershkovich und Paul Whelan sowie zahlreiche Kremlkritiker frei. Auch der nach einem Todesurteil in Belarus begnadigte Deutsche Rico K. kam frei.

Deutlich größeres Budget-Minus im ersten Halbjahr 2024

Wien - Die Budgetentwicklung zeigt im ersten Halbjahr 2024 ein deutlich größeres Defizit als noch im Vorjahr. Mit einem Minus von 13,76 Mrd. Euro betrug der Nettofinanzierungssaldo von Jänner bis Juni deutlich mehr als jener im Vergleichszeitraum 2023: Damals lag das Minus bei 6,39 Mrd. Euro, womit der negative Saldo heuer um 7,36 Mrd. höher ausfiel, wie es auch aus dem Finanzministerium hieß. Scharfe Kritik kam von den NEOS und der FPÖ, auch die SPÖ beklagte ein "Budgetdesaster".

Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Tel Aviv/Teheran - Israel hat den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Deif sei Mitte Juli bei einem massiven Luftangriff im Gazastreifen getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Binnen kurzer Zeit sind damit drei der einflussreichsten Männer von Iran-unterstützten, israelfeindlichen Organisationen getötet worden. Der Iran und die Hamas haben Rache geschworen, in Israel herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Sorge vor Eskalation: AUA setzt Flüge nach Tel Aviv aus

Wien/Schwechat - Wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten setzt Austrian Airlines ab dem heutigen Donnerstagabend alle Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv bis einschließlich 8. August aus. Dies teilte eine AUA-Unternehmenssprecherin der APA am Donnerstag nach Beratungen des Krisenstabs mit.

29-Jährige tot in Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden

Wien - Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt gab, wies die 29-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Als tatverdächtig gilt der Partner der Frau, der von der Bildfläche verschwunden sein soll.

Schwache Wirtschaftslage sorgt für Anstieg der Arbeitslosen

Wien - Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Deko-Kette Depot auch in Österreich insolvent

Wien/Wiener Neudorf - Die Pleitewelle in der Einrichtungsbranche rollt weiter. Die Deko-Kette Depot hat am Donnerstag in Österreich ein Konkursverfahren beantragt und strebt auch keine Sanierung an. Von der Pleite seien 349 Beschäftigte und 110 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen, gaben AKV sowie KSV1870 bekannt. Depot hat hierzulande 48 Standorte. Die Passiva werden mit 15,8 Mio. Euro beziffert. Der deutsche Mutterkonzern hatte vor zwei Wochen eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

