Kamala Harris tritt bei US-Präsidentschaftswahl an

Washington - Die US-Demokratin Kamala Harris hat sich die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Die Spitze der Demokratischen Partei teilte mit, Harris habe bei einer Online-Abstimmung offiziell die Schwelle der nötigen Stimmen für die Nominierung erreicht. Harris tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump an.

Bei Nationalratswahl 9 Listen österreichweit am Stimmzettel

Wien - Bei der Nationalratswahl am 29. September werden bundesweit neun Parteien auf den Stimmzetteln stehen: ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS, KPÖ, BIER, Liste Petrovic und die Liste "KEINE" haben rechtzeitig vor dem Einreichschluss am Freitagnachmittag um 17 Uhr jeweils ausreichend unterstützte Wahlvorschläge eingereicht. Drei weitere Parteien konnten nur in einzelnen Bundesländern genug Unterschriften sammeln, gab das Innenministerium in einer Aussendung bekannt.

Gefangenenaustausch: Angst vor weiteren Freipressungen

Washington/Köln - Der größte Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges fand am Donnerstag in der türkischen Hauptstadt Ankara statt. Dabei wurden 26 Häftlinge zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern, darunter auch den USA und Deutschland ausgetauscht. Der erfolgreiche Austausch weckt internationale Bedenken über das Erpressungspotenzial, das Russland durch Freipressungen dieser Art zukommt.

Jerusalemer Imam wegen Gebet für Haniyeh festgenommen

Jerusalem - Israels Polizei hat den Imam der Jerusalemer Al-Aksa-Moschee, Ikrima Sabri, wegen eines Gebets für den getöteten Hamas-Führer Ismail Haniyeh vorübergehend festgenommen. Polizisten führten den 85-jährigen islamischen Geistlichen wenige Stunden nach dem Freitagsgebet ab, teilte sein Anwalt mit. Israelische Medien berichteten, die Polizei ermittle, ob Sabri im Freitagsgebet zu Gewalt aufgehetzt habe.

Pentagon bereitet sich militärisch auf "Krise" in Nahost vor

Washington - Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten werden die USA ihre militärischen Kapazitäten in der Region neu aufstellen, um besser auf eine Eskalation antworten zu können. Darüber habe Verteidigungsminister Lloyd Austin seinen israelischen Amtskollegen Yoav Galant informiert, teilte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh mit, blieb mit Blick auf die Details aber zurückhaltend. Abschließende Entscheidungen stehen demnach noch aus.

Coca-Cola in US-Steuerstreit zu sechs Milliarden verurteilt

Atlanta - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola soll in einem Steuerstreit in den USA insgesamt rund sechs Milliarden Dollar (5,56 Mrd. Euro) zahlen. Die Summe setze sich zusammen aus einer Zahlung von 2,72 Milliarden Dollar und aufgelaufenen Zinsen, teilte der Konzern am Freitag mit. Er kündigte Berufung an.

Siebenjähriger Bub in Tirol nach Raftingunfall reanimiert

Elbigenalp - Ein siebenjähriger Bub aus Deutschland hat Freitagnachmittag nach einem Raftingunfall auf dem Lech bei Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) reanimiert werden müssen. Das Raftingboot mit sechs Gästen und einem Guide war beim Passieren der Nikolausbrücke an einem Pfeiler hängengeblieben und umgekippt. Der Bub blieb mehrere Minuten unter dem Boot, bis ihn der Guide bergen und ans Ufer bringen konnte. Er wurde erfolgreich wiederbelebt und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Zwei Tote bei neuen Demonstrationen in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch ist es erneut zu größeren Protesten gekommen: Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Dutzende wurden verletzt, wie die örtliche Tageszeitunge "Prothom Alo" berichtete. Unter den Opfern sei ein Polizist, den Protestierende zu Tode geprügelt hätten, berichtete ein Polizeivertreter. Auch sei ein Demonstrant seinen Schusswunden erlegen, berichtete ein Arzt.

