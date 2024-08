"Letzte Generation" Österreich beendet Proteste

Wien - Die "Letzte Generation" Österreich beendet ihre Proteste wie das Ankleben an Straßen, aber auch die anderen Formen des bisherigen Aktivismus. Wie deren Sprecherin Marina Hagen-Canaval am Dienstag gegenüber der APA präzisierte, würde die Kampagne unter dem Namen der "Letzten Generation" eingestellt. "Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr." Aber es werde "neue Projekte des Widerstands geben", welche, wisse man noch nicht.

Harris klar gewählt, Warten auf ihren Vize-Kandidaten

Washington - Kamala Harris geht nach dem Abschluss der internen Abstimmung der US-Demokraten mit vollem Rückhalt in die US-Präsidentschaftswahl im November. Sie kam auf 99 Prozent der rund 4.500 Delegiertenstimmen, teilte die Demokratische Partei mit. Die Schwelle zur Mehrheit hatte sie bereits am Freitag überschritten. Harris war die einzige Anwärterin, ihre Nominierung muss jetzt noch formal besiegelt werden. Die 59-Jährige dürfte nun sehr bald mitteilen, wer ihr Vize wird.

Angriff erwartet: Angst vor neuem Nahost-Krieg wächst

Washington/Amman - Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Iran gegen Israel versuchen die USA einen großen Krieg im Nahen Osten doch noch abzuwenden. "Wir führen fast rund um die Uhr intensive diplomatische Gespräche mit einer ganz einfachen Botschaft: Alle Parteien müssen von einer Eskalation absehen", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag. Der genaue Zeitpunkt des erwarteten Angriffs auf Israel ist weiter unklar, nach Medienberichten könnte er aber unmittelbar bevorstehen.

US-Gericht: Googles Onlinesuchmonopol gesetzeswidrig

Mountain View /Washington - Google hat einen wichtigen Wettbewerbsprozess in den USA verloren. Dabei geht es um die Deals, dank denen die Suchmaschine von Google in Web-Browsern als Standard voreingestellt wird. Ein Richter in der Hauptstadt Washington urteilte am Montag, der Internet-Riese habe ein Monopol - und es gegen Konkurrenz abgeschottet. Google will gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Geklagt gegen Google hatten das US-Justizministerium und Dutzende US-Staaten.

Appell für friedliche Konfliktlösung bei Hiroshima-Gedenken

Hiroshima - Beim Gedenken an den Atombombenabwurf durch die USA auf Hiroshima vor 79 Jahren hat der Bürgermeister der japanischen Stadt zur friedlichen Beilegung internationaler Konflikte aufgerufen. "Diese globalen Tragödien vertiefen das Misstrauen und die Angst zwischen den Nationen und verstärken die öffentliche Annahme, dass wir zur Lösung internationaler Probleme auf militärische Gewalt angewiesen sind, was wir eigentlich ablehnen sollten", sagte Kazumi Matsui am Dienstag.

Ermittlungen gegen Venezuelas Oppositionsführer

Brüssel/Caracas - Im Machtkampf nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Oppositionsführer Mar�a Corina Machado und Edmundo Gonz�lez Urrutia eingeleitet. Ihnen werde die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Verschwörung, Amtsanmaßung und Aufruf zum Aufstand vorgeworfen, teilte die regierungstreue Behörde mit. Die Opposition hat das Militär aufgefordert, Anweisungen der Regierung nicht mehr zu folgen.

