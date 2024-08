Bluttat in Wiener Hotel: Tscheche tötete auch weiteren Mann

Wien - Gleich zwei Bluttaten in einem Hotel in Wien-Alsergrund sollen auf das Konto eines 33-jährigen Tschechen gehen, wobei der erste Fall, ein Fenstersturz, zunächst nicht eindeutig als Fremdverschulden eingeordnet werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erläuterte, war der Mann nach dem Fund seines zweiten Opfers am 23. Juli rasch ins Visier geraten und noch am selben Tag in seiner Heimat verhaftet worden.

Cobra schoss bei Explosion in Wien-Ottakring

Wien - Das Einsatzkommando (Eko) Cobra hat im Zuge des Großeinsatzes am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das bestätigte der Leiter des Ermittlungsdienstes im Wiener Landeskriminalamt, Gerhard Winkler, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der ums Leben gekommene Mann war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Mieter der Wohnung in der Klausgasse, ein 47-jähriger serbischer Staatsbürger.

Ärztekammer will Reformen und Schulfach "Gesundheitsbildung"

Wien - Die Ärztekammer hat 50 Tage vor der Nationalratswahl ihre Forderungen an die Politik formuliert. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart betonte am Mittwoch, es gelte, "nicht nur das gute Niveau zu erhalten, sondern auszubauen". Zentrale Forderung ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz, die Kammer schlägt dazu ein Schulfach "Gesundheitsbildung" vor. Zur Stärkung des Präventionsgedankens soll die E-Card zu einer "digitalen Gesundheitsvorsorgekarte" weiterentwickelt werden.

Opposition sieht "Postenschacher" in Kochers OeNB-Besetzung

Wien - Dass der amtierende ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher Gouverneur der Oesterreichsichen Nationalbank (OeNB) wird, stößt bei der Opposition auf harte "Postenschacher"-Kritik. Noch dazu geschieht der Wechsel ohne einer sogenannten Cooling-off-Phase, also nach einer Pause von der vorherigen Tätigkeit. Eine solche solle es künftig geben, forderten am Mittwoch etwa SPÖ und NEOS.

NEOS: Meinl-Reisinger startet "Reformgruppe Entlastung"

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl Reisinger hat eine parteieigene "Reformgruppe Entlastung" gestartet, dabei sind NEOS-Leute und einige, meist wirtschaftsliberale Ökonomen. Größte Probleme seien die Abgabenbelastung, steigende Schulden und fehlende Effizienz im Gesundheits- und Bildungsbereich. ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne seien das nie angegangen, dafür sei es nach der Wahl aber an der Zeit. Dann ginge sich auch 10 Prozent mehr netto vom brutto aus, sagt die Oppositionspolitikerin.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zwei Tote, mehrere verschüttet

Trier/Mainz - Nach dem teilweisen Hoteleinsturz in Kröv im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz haben die Ermittler einen zweiten Todesfall bestätigt. Es seien vermutlich direkt bei dem Einsturz ein Mann und eine Frau gestorben, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Zu drei noch Verschütteten haben die Rettungskräfte demnach Kontakt. Sie seien wahrscheinlich schwer verletzt. Das sagte der Brand-und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

Großeinsatz in NÖ nach Festnahme eines Mannes

Ternitz - In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwoch ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Ausgangspunkt dafür sei die Festnahme eines Mannes in den Morgenstunden gewesen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz in Wien. In der Folge wurden laut Chefinspektor Johann Baumschlager von Spezialkräften Hausdurchsuchungen samt Sicherstellungen durchgeführt. Mehrere Objekte wurden evakuiert, Straßensperren errichtet.

Österreicher senden im Schnitt pro Tag 29 Chatnachrichten

Wien - 95 Milliarden Chatnachrichten haben die Österreicherinnen und Österreicher 2023 in ihre Smartphones getippt. Legt man die Gesamtanzahl auf die Bevölkerung um, kommen auf eine Person rund 29 Chatnachrichten pro Tag, berichtete Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), am Mittwoch. SMS wurden dagegen nur mehr rund eine Milliarde verschickt, im Schnitt jeden dritten Tag eine pro Person.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red