Grüne wollen ÖVP-Entwurf zu Überwachung begutachten lassen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien öffnen sich nun die Grünen für eine mögliche Erweiterung der Befugnisse der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zur Messenger-Überwachung: Ein entsprechender Entwurf des Innenministeriums soll in die Begutachtung geschickt werden, hieß es am Montag zur APA. Dann hätten Juristen und Experten "Gelegenheit, sich eine fundierte Meinung zu bilden".

Mehr als 47.000 Hitze-Tote in Europa im Jahr 2023

Barcelona - Mehr als 47.000 Menschen sind nach Expertenschätzungen 2023 in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben, dem weltweit wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die entsprechende Modellierungsstudie unter Leitung des "Barcelona Institute for Global Health" wurde im Fachblatt "Nature Medicine" veröffentlicht. Darin berichtet die internationale Forschungsgruppe aber auch, dass anscheinend eine Anpassung an die Hitze stattgefunden hat.

Ortschaften nahe Athen wegen Großbrand evakuiert

Athen - Nur wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt Athen bekämpft die Feuerwehr auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern unzählige Brandherde. Den Behörden zufolge ist die Front fast 30 Kilometer lang. 13 Menschen mussten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäusern behandelt werden, ein Feuerwehrmann wurde durch Verbrennungen schwer verletzt, einer leicht, hieß es am Montag.

Ukraine: Kontrollieren tausend Quadratkilometer in Kursk

Belgorod/Minsk - Die Ukraine kontrolliert nach eigener Darstellung inzwischen etwa 1.000 Quadratkilometer der russischen Oblast Kursk. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht auf dem Kurznachrichtendienst Telegram ein Video eines entsprechenden Berichts von Armeechef Oleksandr Syrskyj. Er selbst habe für das Gebiet die Erstellung eines "humanitären Plans" in Auftrag gegeben, sagt Selenskyj. Eine Stellungnahme Russlands liegt zunächst nicht vor.

Parlament ebnet Brunner Weg nach Brüssel

Wien/Brüssel - Der Hauptausschuss des Nationalrates hat am Montagnachmittag Magnus Brunner (ÖVP) als österreichischen EU-Kommissar nominiert. Nur die Koalitionsfraktionen ÖVP und Grüne unterstützten den entsprechenden Vorschlag der Bundesregierung. Brunner hat nun als letzte Hürde noch das Hearing des EU-Parlaments zu überwinden. Bis zu seinem Amtsantritt - voraussichtlich Anfang November - wird er weiter das Finanzministerium leiten.

Mordanklage gegen Vater nach Tod eines Säuglings in Wien

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Fall eines im vergangenen Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys gegen den Vater Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mit. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Der 29-Jährige bestreitet, seinem Sohn Gewalt angetan zu haben. "Er hat sein Kind über alles geliebt", sagte Verteidigerin Astrid Wagner.

Suche nach vermisstem Bodo Hell abgebrochen

Ramsau am Dachstein - Die seit Sonntag laufende Suchaktion im Dachstein-Gebiet nach dem vermissten Wiener Literaten Bodo Hell (81) ist bis Montagabend ohne Erfolg geblieben. Am späten Nachmittag musste die Aktion wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden, informierte die Bergrettung in einer Presseaussendung.

Trump vor "Interview" mit Musk wieder auf X aktiv

San Francisco/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump nutzt nach Jahren der Absenz wieder seinen legendären Account @realDonaldTrump im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter). Im Vorfeld eines Interviews mit X-Eigner Elon Musk setzte Trump am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) vier Posts auf X ab, unter anderem ein Wahlkampfvideo und eine Einladung zum Interview.

