Russische Flagge von Gebäude in Stadt Sudscha geholt

Kursk - Ukrainische Soldaten haben in der russischen Grenzstadt Sudscha die Flagge des Nachbarlandes von einem öffentlichen Gebäude geholt. In einem vom staatlichen ukrainischen Fernsehen gezeigten Video waren am Mittwoch ein dreistöckiges Gebäude und drei Soldaten zu sehen, wie sie die Flagge herunterreißen und dabei rufen: "Ruhm der Ukraine!" Sudscha liegt in der russischen Oblast Kursk, die an die Ukraine grenzt. Bisher war unklar, welche Seite die Stadt kontrolliert.

Beisetzung von Richard Lugner am 31. August

Wien - Der am Montag verstorbene Wiener Unternehmer und Society-Löwe Richard Lugner wird am Samstag, dem 31. August im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Zuvor findet um 9.00 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. Das teilte die Familie am Mittwoch der APA mit. "Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", hieß es in dem Statement.

Kunstsammlerin Elisabeth Leopold ist tot

Wien - Die Kunstsammlerin Elisabeth Leopold ist tot. Die Grande Dame des heimischen Kunstbetriebs starb am Dienstagabend zu Hause im Kreis ihrer Kinder mit 98 Jahren, teilten die Familie und das Leopold Museum am Mittwoch der APA mit. An der Seite ihres 2010 verstorbenen Ehemanns Rudolf hatte sie eine der bedeutendsten Sammlungen der Wiener Moderne aufgebaut, die seit 2001 im Leopold Museum bestaunt werden kann.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nun zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ab sofort ist die Staatsanwaltschaft Wien für die Ermittlungen um die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Taylor Swift-Konzertreihe zuständig, die in der vergangenen Woche im Ernst-Happel-Stadion stattfinden hätte sollen und aufgrund einer terroristischen Bedrohungslage vom Veranstalter abgesagt wurde. Entsprechende Information der APA bestätigte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, Nina Bussek: "Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat uns das Verfahren abgetreten."

Grüne starten Wahlkampftouren für "Aufholjagd"

Wien - Trotz Hitze und Urlaubszeit kommt der Wahlkampf rund sechs Wochen vor der Nationalratswahl langsam in Fahrt. Am Mittwoch präsentierten die Grünen ihre geplanten Wahlkampf-Touren. "Wir starten die Aufholjagd", sagte die Generalsekretärin Olga Voglauer mit Blick auf die Umfragewerte ihrer Partei - laut APA-Wahltrend liegen die Grünen derzeit mit 8,5 Prozent deutlich unter dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl (13,9) - bei einer Pressekonferenz in Wien.

Thailands Regierungschef Srettha des Amtes enthoben

Bangkok - Das Verfassungsgericht in Bangkok hat Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin wegen der Ernennung eines vorbestraften Ministers des Amtes enthoben. Mit fünf zu vier Stimmen sprachen sich die Richter am Nachmittag (Ortszeit) für eine Absetzung des 62-Jährigen aus. Dutzende dem Militär nahestehende Senatoren hatten im Mai Klage gegen den ehemaligen Immobilienmogul eingereicht. Das Urteil kam für viele politische Beobachter überraschend.

Camping-Urlaub in Österreich heuer weniger gefragt

Wien - Der Camping-Urlaub in Österreich war heuer weniger gefragt als im Vorjahr. Dabei lief es im März noch sehr gut, dann kehrte aber Ruhe ein. Insgesamt verbuchten die heimischen Camping- und Stellplätze rund 2,48 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024 - das entspricht einem Minus von rund fünf Prozent im Jahresvergleich. Der ÖAMTC verweist dabei auf einen niederschlagsreichen Juni und die Fußball-EM in Deutschland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red