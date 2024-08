Neue Regierungschefin in Thailand gewählt

Bangkok - Thailand bekommt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Frau zur Regierungschefin: Die erst 37 Jahre alte Paetongtarn Shinawatra, Vorsitzende der Regierungspartei Pheu Thai und Erbin einer steinreichen Dynastie, wurde am Vormittag (Ortszeit) im Parlament mit deutlicher Mehrheit gewählt. Sie wird damit die jüngste Ministerpräsidentin aller Zeiten in dem südostasiatischen Königreich.

Fortsetzung von Gaza-Gesprächen am Freitag deutet sich an

Tel Aviv - Nach dem Auftakt der Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg klafft zwischen den Positionen Israels und der islamistischen Hamas weiter eine Kluft. Es wird erwartet, dass die Gespräche unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens heute in Katars Hauptstadt Doha fortgesetzt werden. Die Hoffnung auf einen Durchbruch ist gering.

Taylor Swift nach Terroralarm erstmals wieder auf der Bühne

London - US-Superstar Taylor Swift steht nach den terrorbedingten Konzertabsagen in Wien wieder auf der Bühne. Die Sängerin (34) meldete sich mit einem Auftritt in London zurück und spielte am Donnerstagabend vor rund 90.000 Fans im ausverkauften Wembley-Stadion. Als Überraschungsgast holte sie den Musiker Ed Sheeran (33) auf die Bühne. Zur Terrorwarnung in Österreich äußerte sich Swift nicht.

Selenskyj: Nachschub für Truppen in Ostukraine eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen verlegt wurden.

Sorge vor Alzheimer sinkt trotz steigender Erkrankungszahlen

Wien/Bad Ischl - Die Sorge, an Alzheimer zu erkranken, ist im Lauf der Jahre gesunken. Die Fallzahlen von Demenz sind aber stetig steigend, warnt die MAS Alzheimerhilfe zu einer aktuellen Umfrage. Die größere Angst haben die Österreicherinnen und Österreicher vor Krebs (39 Prozent), Schlaganfall (14) und Herzinfarkt (zehn Prozent). Alzheimer folgt mit neun Prozent an vierter Stelle, vor zwei Jahren war es in der gleichen Befragung noch Platz drei und vor sechs Jahren Rang zwei hinter Krebs.

Alkohol auch in Maßen nicht gesund

Berlin - Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät dazu, keinen Alkohol zu trinken. Sie ändert damit eine frühere Einschätzung. Auch in Maßen sei Alkohol nicht gesund - es gebe keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für unbedenklichen Konsum, schreibt die Fachgesellschaft in ihrem neuen Positionspapier. "Alkohol ist eine psychoaktive Droge", die als Ursache von über 200 negativen gesundheitlichen Folgen wie Krankheiten und Unfällen identifiziert worden sei.

Asteroid führte zum Aussterben der Dinosaurier

Wien - Ein steiniger Asteroid schlug vor 66 Millionen Jahren im heutigen Mexiko ein und brachte die Dinosaurier zum Aussterben, fand der österreichische Impaktforscher Christian Köberl mit Kollegen heraus. Es war demnach kein eisreicher Komet, wie bisher auch gemutmaßt wurde. Dies konnten die Wissenschafter anhand des "geochemischen Fingerabdrucks" vom Einschlagkörper im Krater nachweisen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift "Science" erschienen.

