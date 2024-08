Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk

Kursk - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Autobrücke bei ihrer Offensive im Gebiet Kursk zerstört. Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk veröffentlichte in einem Telegramkanal der Streitkräfte ein Video, das die Bombardierung einer Brücke zeigt. Experten halten das Video nach Auswertung der Geodaten für echt. Das Bauwerk am Fluss Sejm im Kreis Gluschkowo lag in Trümmern.

Schuldenschnitt bei Varta, Tojner schießt Kapital zu

Ellwangen/Stuttgart - Dem strauchelnden Batteriekonzern Varta ist offenbar ein entscheidender Schritt in Richtung Sanierung gelungen. Laut einer Unternehmensaussendung vom Samstag einigten sich die Gläubiger sowie der österreichische Großaktionär Michael Tojner auf ein Sanierungskonzept, das einen Schuldenschnitt von 485 Mio. auf 200 Mio. Euro vorsieht. Parallel dazu schießt Tojner gemeinsam mit dem Sportwagenbauer Porsche frisches Kapital in Höhe von 60 Mio. Euro zu.

Österreicherin Kurdwin Ayub gewinnt Jurypreis in Locarno

Locarno - Die Österreicherin Kurdwin Ayub hat am Samstag für ihren Film "Mond" bei den Filmfestspielen Locarno den Großen Jurypreis gewonnen. Das Werk ist der Zweitling des heimischen Regie-Shootingstars und ritterte auch um den Goldenen Leoparden. Der Hauptpreis ging allerdings an die litauische Regisseurin Saulė Bliuvaitė für "Akiplėša" ("Toxic").

Biden will beim Parteitag der Demokraten sprechen

Washington - US-Präsident Joe Biden will zu Beginn des Parteitags der Demokraten in Chicago im Bundesstaat Illinois eine Rede halten. Der 81-Jährige soll direkt am Montagabend (Ortszeit) sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

Rekord-Regenfall in Wien - Wasser drückte Frau unter Autobus

Wien - Ein heftiges Unwetter mit Rekordregenfällen hat am Samstagnachmittag den Norden Wiens teilweise unter Wasser gesetzt. Eine Frau wurde schwer verletzt, als sie in Wien-Döbling von den Wassermassen weggerissen und unter einen Linienbus gedrückt wurde. Die Feuerwehr musste den Bus aufheben, um die etwa 35-Jährige zu befreien. Wenige Meter musste ein Lenker aus einem in einer überfluteten Unterführung stecken gebliebenen Auto gerettet werden.

Hollabrunn nach Unwetter zu Katastrophengebiet erklärt

Hollabrunn/Neunkirchen - Nach einem Unwetter am Freitagabend ist Hollabrunn zum Katastrophengebiet erklärt worden. Starkregen verursachte Überflutungen, am Samstag war das Aufräumen im Gange. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte nach einer Lagebesprechung Unterstützung des Landes aus dem Katastrophenfonds an. Am Samstag kam es in Niederösterreich erneut zu Unwettern. Stark betroffen war der Bezirk Neunkirchen, wo Bäche über die Ufer traten und Keller sowie Straßen geflutet wurden.

Israel vorsichtig optimistisch bei Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Das israelische Verhandlungsteam hat sich nach der jüngsten Gesprächsrunde zu einer Waffenruhe in Gaza vorsichtig optimistisch geäußert. Es sei zu hoffen, dass der Druck der Vermittlerstaaten auf die Terrororganisation Hamas deren Widerstand gegen den US-Vorschlag für ein Abkommen beseitige und dies zu einem Durchbruch bei den Gesprächen führe, hieß es in einer Mitteilung des Büros von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu.

ÖVP-Verfassungssprecher legt Gewessler Rücktritt nahe

Wien/Brüssel/EU-weit - ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl legt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Rücktritt nahe. Grund ist eine Anfragebeantwortung Gewesslers zu ihrer von der ÖVP vielkritisierten Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung. Die Ministerin würde "gut daran tun, sofort zurückzutreten, bevor sie vom Wähler abgewählt wird", so Gerstl, der die Anfrage eingebracht hat, gegenüber dem "Kurier". Die Grüne Justizsprecherin Agnes Prammer rückte zur Verteidigung aus.

