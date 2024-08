Blinken: Israel akzeptiert US-Vorschlag für Geiselabkommen

Tel Aviv/Washington - Israel hat laut US-Außenminister Antony Blinken den jüngsten von den USA unterstützten Vorschlag über eine Waffenruhe in Gaza akzeptiert. Nun sei es an der Hamas, diesem auch zuzustimmen, sagte Blinken am Montag in Tel Aviv nach einem "konstruktiven" Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Die radikal-islamische Hamas kritisierte indes die Äußerungen von Blinken zu den Verhandlungen. Blinken reist vor dem Hintergrund der Verhandlungen am Dienstag nach Kairo.

Kickl "fixiert auf die Nummer Eins" bei der Nationalratswahl

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat im ORF-"Sommergespräch" neuerlich den Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers gestellt. "Ich bin fixiert auf die Nummer Eins", sagte er am Montag. Und zwar nicht aus persönlichem Interesse, "sondern weil es einem das Instrument gibt, Gutes für die Bevölkerung zu tun". Er habe gelernt, so Kickl, dass der stärkere Partner ein "Übergewicht in der Regierung" habe. Kritik übte der Freiheitliche an ÖVP, SPÖ sowie Moderator Martin Thür.

Biden schwört US-Demokraten bei Parteitag auf Harris ein

Washington - US-Präsident Joe Biden hat die Demokratische Partei nach seinem Ausstieg aus dem Wahlkampf auf die neue Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris eingeschworen. "Seid ihr bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen?", rief Biden beim Parteitag der Demokraten am späten Montagabend (Ortszeit) in Chicago den Tausenden Delegierten zu. "Seid ihr bereit, für Freiheit zu stimmen?" Er betonte: "Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern vor uns."

Trump postet Bild mit Fake-Unterstützung Taylor Swifts

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit gefälschten Bildern um die Stimmen der Fans des Popstars Taylor Swift geworben. Der Ex-Präsident teilte am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social unter anderem ein gefälschtes Plakat, auf dem die Sängerin ihre Anhänger dazu aufruft, ihre Stimme für Trump abzugeben. Eine Stellungnahme von Swift oder ihrem Umfeld gibt es noch nicht.

ÖVP für weniger Lohnnebenkosten und starke Rüstungsindustrie

Wien - Die ÖVP versucht sich im Wahlkampf als Wirtschaftspartei zu positionieren. Als erstes größeres Häppchen aus dem Wahlprogramm wird am Dienstag das Standortkapitel präsentiert. Das der APA vorliegende Dokument enthält bekannte Forderungen wie jene nach einer Lohnnebenkosten-Senkung sowie nach einem Ausbau degressiver Abschreibungen. Die Körperschaftssteuer soll jährlich evaluiert werden.

Polizei erschoss Frau bei Messerangriff in München

München - In einem Supermarkt in München ist am Montagabend eine Frau von der Polizei erschossen worden, nachdem sie die Einsatzkräfte mit dem Messer attackiert haben soll. Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

