Mutmaßlicher Messerattentäter von Solingen in U-Haft

Solingen/Karlsruhe - Der Tatverdächtige im Fall der Messerattacke in der deutschen Stadt Solingen mit drei Toten ist in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

IS veröffentlicht Video mit mutmaßlichem Solingen-Attentäter

Damaskus/Solingen - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat zwei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in der deutschen Stadt Solingen ein Video veröffentlicht, das den Täter zeigen soll. In dem etwa einminütigen Video ist ein vermummter, jung wirkender Mann zu sehen, der ein langes Messer in die Kamera hält. Er schwört dem Anführer des IS darin auf Arabisch Treue und bezeichnet diesen mit dem Ehrentitel "Emir". Schon am Samstag hatte der IS die Tat mit drei Todesopfern für sich reklamiert.

Kiew: Belarus zieht Truppen an Grenze zur Ukraine zusammen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat dem mit Russland verbündeten Nachbarland Belarus vorgeworfen, Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Das Außenministerium in Kiew teilte am Sonntag mit, ukrainische Geheimdienste hätten beobachtet, dass Belarus "unter dem Deckmantel von Übungen eine erhebliche Zahl von Kräften in der Region Gomel in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat".

Tote bei russischen Angriffen auf ostukrainisches Sumy

Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben die ostukrainische Region Sumy unter schweren Beschuss genommen. Binnen 24 Stunden seien über 260 Angriffe aus verschiedenen Waffen registriert worden, teilten Lokalbehörden mit. Dabei starben vier Menschen, 13 weitere Zivilisten seien verletzt worden. Zahlreiche Wohnhäuser seien zerstört worden. Ein westlicher Journalist wurde indes laut offiziellen Angaben bei nächtlichem, russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getötet.

Österreichs 3x3-Männer überraschten in Wien mit EM-Gold

Wien - Die österreichischen Basketballer haben bei der 3x3-EM im Wiener Prater am Sonntag die Überraschung perfekt gemacht und Gold geholt. Im Finale entthronten Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Toni Blazan und Fabio Söhnel den fünffachen Serienchampion Serbien und setzten sich in einer dramatischen Partie mit 18:17 durch. Bei den Frauen ging Gold nach einem 19:11 über Frankreich an die Spanierinnen.

US-Verteidigungsminister versichert Israel Unterstützung

Washington - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach dem groß angelegten Angriff der Hisbollah gegen Israel das US-Militär angewiesen, zwei Flugzeugträger und deren Begleitschiffe weiter in der Region zu belassen. In einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Yoav Gallant habe Austin Israels Recht bekräftigt, sich selbst zu verteidigen, so das Pentagon.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red