Österreich verabschiedet sich mit Trauerfeier von Lugner

Wien - Österreich verabschiedet sich von Richard Lugner: Nach einer Gedenkstunde im Wiener Stephansdom wird der verstorbene Baumeister am Samstag am frühen Nachmittag auf dem Grinzinger Friedhof im engsten Freundes- und Familienkreis begraben. Zu der öffentlichen Trauerfeier werden in Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet.

Meinl-Reisinger will Spardruck auf Bundesländer erhöhen

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will den Spardruck auf die Bundesländer erhöhen, sollte ihre Partei in Regierungsverantwortung kommen. Grundsätzlich wäre sie dafür, den im vergangenen Jahr geschlossenen Finanzausgleich aufzuschnüren, weil dieser zwar Ziele, aber keine Sanktionen vorsehe, wie sie im APA-Interview erklärte: "Ob das politisch machbar ist, weiß ich nicht, aber wir werden andere Wege finden, wie wir den Bundesländern Grenzen setzen, das kann ich versprechen."

Nach Houthi-Angriff auf Tanker droht Ölpest im Roten Meer

Sanaa - Nach dem Houthi-Angriff auf den Tanker "Sounion" droht eine Ölpest im Roten Meer. Griechenland meldete den Vereinten Nationen Anzeichen für einen Ölteppich von mehr als zwei Seemeilen Länge (gut vier Kilometer) im Gebiet um das havarierte Schiff. Der Tanker hat rund eine Million Barrel Rohöl geladen. "Griechenland fordert alle beteiligten Nationen und Akteure dringend zur Mithilfe dabei auf, (...) das Problem möglichst bald zu lösen", hieß es am Freitag.

Mehrere Tote bei ukrainischen und russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind am Freitag nach örtlichen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Die Region Charkiw im Osten des Landes meldete vier Todesopfer, darunter ein 14-jähriges Mädchen. In der benachbarten Region Sumy starben demnach zwei Menschen. Von russischer Seite hieß es wiederum, der ukrainische Beschuss der Stadt und des Bezirks Belgorod habe fünf Menschenleben gefordert.

ChatGPT hat mehr als 200 Millionen Nutzer

San Francisco/Cupertino /Santa Clara (Kalifornien) - Der KI-Chatbot ChatGPT hat die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Damit hat sich die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Anwender seit November vergangenen Jahres verdoppelt, wie die Entwicklerfirma OpenAI mitteilte. ChatGPT ist der Chatbot, der vor über einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Solche KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen trainiert und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren.

Deutschland: Frau verletzt in Bus sechs Menschen mit Messer

Siegen - Bei einem Messerangriff in einem Bus in der Stadt Siegen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer. Laut Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei ging nicht von einem Terrorakt aus. Siegen möchte das Stadtfest am Samstag wie geplant fortsetzen.

