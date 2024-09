Nahost: Streik und Massenproteste nach Bergung toter Geiseln

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Benjamin Netanyahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Ein großer Proteststreik sowie die größten Massenproteste in Tel Aviv seit Kriegsbeginn sollten Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu bewegen, einen Deal mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln einzugehen.

Industrie-Arbeitslosigkeit im August um 17 Prozent gestiegen

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie hat die Arbeitslosenzahlen in der Warenerzeugung im August um rund 17 Prozent steigen lassen. Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer in allen Wirtschaftsbereichen um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen. Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS).

USA beschlagnahmen Flugzeug des venezolanischen Präsidenten

Caracas/Miami (Florida) - Die Vereinigten Staaten haben das Flugzeug des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro beschlagnahmt und nach Florida geflogen. Das berichtete CNN am Montag unter Berufung auf zwei US-Beamte. Der Sender berichtete weiter, dass das Flugzeug in der Dominikanischen Republik beschlagnahmt wurde und dass sein Kauf gegen Sanktionen verstößt.

Grundsatzvereinbarung zur Wassersicherung in Ostösterreich

Brüssel/Wien/EU-weit - Trockenheit ist für den Osten Österreichs, eine der niederschlagsärmsten Regionen des Landes, bereits jetzt eine Herausforderung. Angesichts steigender Temperaturen und längerer Trockenperioden haben Wasserminister Norbert Totschnig, die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) beschlossen, neue Lösungsstrategien zur Sicherung der Wasserressourcen in der Ostregion zu erarbeiten.

Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Gänserndorf - Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montagnachmittag mehrere Häuser evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus, laut Bezirkskommandant Georg Schicker konnten sie unter Kontrolle gebracht werden. 34 Feuerwehren mit mehr als 230 Mitgliedern und 52 Fahrzeugen standen im Einsatz. "Die Löscharbeiten werden bis morgen dauern", sagte Schicker.

Franziskus begann längste Auslandsreise

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat die bisher längste Auslandsreise seiner Amtszeit begonnen. Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet - mit mehr als 240 Millionen Muslimen das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.

VW-Sparkurs: Werksschließungen und Entlassungen möglich

Wolfsburg - Paukenschlag in Wolfsburg: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs drastisch und stellt erstmals Werke in Deutschland auf den Prüfstand. Ohne schnelles Gegensteuern könne nicht ausgeschlossen werden, dass Autowerke und Komponentenfabriken geschlossen würden, teilte das Unternehmen am Montag intern mit. Zudem soll die seit 1994 geltende und bis 2029 laufende Beschäftigungssicherung gekündigt werden. VW erhält erbitterten Gegenwind von Gewerkschaft und Betriebsrat.

Prozess um "Rammbock"-Einbrüche in NÖ und Wien begonnen

Wiener Neustadt - Ein Prozess um "Rammbock"-Einbrüche ist am Montag in Wiener Neustadt gestartet. Tatorte waren 2023 Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt. Teil der Anklage war auch eine Bankomatsprengung in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf). Der Schaden wurde mit rund 500.000 Euro angegeben. Die zwei Niederländer und der Bulgare waren teilweise geständig. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Wiener Börse schließt am Montag leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit leichten Gewinnen beendet. Der ATX stieg den siebenten Tag in Folge, und zwar um 0,16 Prozent auf 3.735,89 Einheiten. Wichtige Impulse waren angesichts des in den USA begangenen "Labor Day"-Feiertages Mangelware. Unter den ATX-Schwergewichten steigerten sich Raiffeisen um über ein Prozent.

