ÖVP setzt in Programm auf Leistung, Familie und Sicherheit

Wien - Leistung, Familie und Sicherheit - die ÖVP setzt vor der Nationalratswahl am 29. September auf bekannte Werte. Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sieht im am Donnerstag präsentierten Wahlprogramm ein "Angebot an die Mitte". Bekannt sind die auf 270 Seiten nieder geschriebenen Standpunkte bereits aus dem "Österreichplan" des derzeitigen Regierungschefs, der bei der Vorstellung von Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP-Teilorganisationen flankiert war.

FPÖ präsentierte in Graz neue Plakate zur Nationalratswahl

Graz - Die FPÖ hat am Donnerstag in Graz ihre zweite Plakatserie für die Nationalratswahl präsentiert. Der Weg geht von "Weil er euch versteht" bis zu "Gemeinsam Kanzler". Die Plakate seien "durch Kommunikation zwischen Herbert Kickl und den Menschen" zustande gekommen, betonte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Bei den Wahlgeschenken habe man darauf geachtet, dass alles aus Österreich kommt. Zusätzlich zu Stiften und Zirbenherzen werden im Wahlkampf 70 Tonnen Gemüse verteilt.

Studie: Handynutzung erhöht das Krebsrisiko nicht

Cottbus - Wer Handys nutzt, hat kein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Das ist die zentrale Aussage der aktuellsten und größten Meta-Studie, die bisher zu dem Thema durchgeführt worden ist. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Für die Meta-Studie haben die Forschenden 5.000 Studien der vergangenen Jahrzehnte gesichtet und daraus - nach vorher schon festgelegten und veröffentlichten Kriterien - 63 Studien ausgewählt.

Drei Männer wegen Home Invasion bei Ex-Landesrat vor Gericht

Ried im Innkreis - Nach einer Home Invasion bei einem oberösterreichischen Ex-Landesrat und dessen Familie müssen sich am Donnerstag drei Männer in Ried vor Gericht verantworten. Sie sollen den betagten Ex-Politiker, dessen Frau und die Tochter mit Kabelbindern gefesselt und mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht haben. Was in der Nacht auf den 17. Juli 2023 geschehen sei, sei "die Horrorvision von allen Hausbewohnern, die glauben, dass sie dort Schutz haben", so Staatsanwalt Alois Ebner.

Fünf Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland

Jerusalem - Der israelische Armeeeinsatz gegen islamistische Extremisten im Westjordanland dauert an. Bei einer Militäraktion in Tubas im Norden des Gebiets kamen fünf Palästinenser ums Leben, als ihr Auto von einer israelischen Rakete getroffen worden sei, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die Rakete sei von einer Drohne abgefeuert worden. Israels Armee sprach von Militanten, die getötet worden seien.

Anklage gegen Deutschen im Fall Kellermayr

Wels - Im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die nach massiven Drohungen im Sommer 2022 Suizid begangen hat, hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage gegen einen 61-jährigen Deutschen erhoben. Das teilte sie am Donnerstag mit. Die Abschiedsbriefe Kellermayrs sowie ein forensisch-psychiatrisches Gutachten würden nahelegen, dass die Nachrichten, die der Angeklagte der Ärztin geschickt haben soll, mitursächlich für deren Suizid gewesen seien.

Paar in den Niederlanden hielt Pflegetochter in Käfig

Den Haag - Ein Paar steht seit Donnerstag in den Niederlanden wegen des Vorwurfs vor Gericht, seine zehn Jahre alte Pflegetochter in einem elektrisch gesicherten Käfig gehalten und eine Treppe hinabgeworfen zu haben. Der Fall war aufgeflogen, als das Kind im Mai bewusstlos, verdreckt, mit mehreren Knochenbrüchen und schwer unterernährt in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Berichten zufolge wog die Zehnjährige zu dem Zeitpunkt nur noch 22 Kilogramm.

Metall-Industrie: Jede 2. Firma erwartet negatives Ergebnis

Wien - Die Metalltechnische Industrie verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Produktionsrückgang von zehn Prozent. Etwa 50 Prozent der 1.200 Mitgliedsunternehmen rechnen heuer mit einem negativen Betriebsergebnis (EBIT). Die Auftragseingänge gingen preisbereinigt um 4,1 Prozent zurück, rund 4.000 Stellen wurden abgebaut, so der Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI). Jeder 2. Betrieb habe Personal reduziert - und zwar nachhaltig, wie FMTI-Obmann Christian Knill betonte.

Wiener Börse notiert mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag befestigt präsentiert. Der ATX gewann 0,62 Prozent auf 3.650 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex zuvor zwei klare Verlusttage absolviert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf mehrheitlich Kursverluste zu sehen und zollen dabei dem historisch schwach geltenden Börsenmonat September Tribut. Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich BAWAG um 2,7 Prozent.

