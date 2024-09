Nehammer bewirbt im Intensivwahlkampf "Stabilität"

Wien - Mit einer energischen Rede hat ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer am Samstag nun auch offiziell die Intensivphase des Nationalratswahlkampfes eröffnet. Schweißgebadet in der Wiener Eissporthalle Steffl Arena bewarb Nehammer "Stabilität statt Chaos" und "die Mitte". Klubchef August Wöginger hatte zuvor scharfe Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl geübt - dieser sei "ein gefährlicher Mensch".

Franzosen demonstrieren gegen Ernennung von Barnier

Paris - In Frankreich sind am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Ernennung des konservativen Politikers Michel Barnier zum Ministerpräsidenten zu protestieren. Linke Parteien werfen Präsident Emmanuel Macron vor, mit der Auswahl des ehemaligen EU-Kommissars das Ergebnis der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten zu ignorieren. Seitdem stellt die Mitte-Rechts-Partei Barniers, Les Republicains, mit weniger als 50 Abgeordneten nur die fünftgrößte Fraktion.

Tote bei russischem Beschuss in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuem russischen Artilleriebeschuss sind in der Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um drei Männer im Alter von 24 bis 69 Jahren, teilte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Ein Mehrfamilienhaus, ein Verwaltungsgebäude und ein Geschäft seien beschädigt worden.

Meloni: "Dürfen Ukraine nicht ihrem Schicksal überlassen"

Cernobbio - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag beim Wirtschaftsforum "Ambrosetti" in Cernobbio am norditalienischen Comer See die italienische Premierministerin Giorgia Meloni getroffen. Meloni bekräftigte den festen Willen ihres Kabinetts, die Ukraine weiter zu unterstützen. Selenskyj erklärte, er habe Meloni seinen Friedensplan zur Beendigung des Krieges erklärt. Zudem sprach man über den Wiederaufbau des ukrainischen Energiesystems, schrieb Selenskyj auf X.

Mindestens vier Tote in Vietnam durch Taifun "Yagi"

Peking - Durch Supertaifun "Yagi" sind im Norden Vietnams mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach einem ersten Todesfall am Freitag riss der Sturm am Samstag in der Provinz Quang Ninh Metalldächer von Häusern, die drei Menschen töteten, wie staatliche Medien unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichteten. Zuvor waren bereits in China und auf den Philippinen mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

Palästinenser: 16 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen ist am Samstag mit unverminderter Härte in seinen zwölften Monat gegangen. Das Palästinensergebiet wurde in der Nacht und in der Früh erneut von israelischen Luftangriffen und Artilleriebeschuss erschüttert, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In mehreren Orten im Zentrum und im Norden des Gazastreifens gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Tote.

Ludwig für Änderungen beim Flüchtlingsnachzug

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Regeln beim Familiennachzug von Flüchtlingen ändern. Im Interview mit der "Presse" spricht er sich dafür aus, die Zusammenführung "zeitlich anders zu staffeln". Damit hätte man nicht mit einem Schlag so viele zusätzliche Kinder, die auch besondere Betreuung im Bereich des Spracherwerbs und der Integration erfordern, zu betreuen.

19-Jähriger starb nach Zusammenstoß mit Geisterfahrer in OÖ

Vorchdorf - In der Nacht auf Samstag ist ein 19-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer auf der Westautobahn tödlich verunglückt. Im Bereich der Autobahnabfahrt Vorchdorf war dem jungen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz Land plötzlich der Wagen eines 47-jährigen Kirchdorfers entgegengekommen. Einen Frontalcrash konnten beide Lenker nicht mehr verhindern. Mit schweren Verletzungen wurde der 19-Jährige ins Klinikum Wels gebracht, wo er wenig später verstarb.

