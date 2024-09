Brucknerfest-Eröffnung mit Appell zu Neustart

Linz - In Linz ist am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet worden. Der Festakt stand im Schatten der Brucknerhaus-Affäre. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) rief zu einem Neustart in der Zusammenarbeit zwischen Land und Stadt auf, denn dem Publikum "ist es egal, wer im Grundbuch als Eigentümer vermerkt ist". Festrednerin Lisz Hirn widmete sich ebenso wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der Bedeutung der Kunst für die Demokratie.

Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht am Montag auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Schule wieder los. Für 656.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 55.500 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 27. Juni 2025, in den anderen Bundesländern bis 4. Juli.

Messerattacke auf Ehemann zum dritten Mal vor Gericht

Ried im Innkreis - Bereits zum dritten Mal steht am Montag eine 33-Jährige wegen einer Messerattacke auf ihren Mann in Ried vor Gericht. Im ersten Rechtsgang hatte die Frau ihre damals 13-jährige Tochter beschuldigt. Als die Geschworenen daraufhin nur auf schwere Körperverletzung statt Mordversuch entschieden, setzten die Berufsrichter den Wahrspruch aus. Das Urteil im zweiten Rechtsgang - 14 Jahre wegen Mordversuchs - wurde vom OGH aufgehoben, weil ein Zeuge nicht gehört worden war.

Wahl in Algerien: Niedrige Beteiligung trübt Sieg Tebbounes

Algier - Amtsinhaber Abdelmadjid Tebboune hat die Präsidentschaftswahl in Algerien laut dem offiziellen Ergebnis klar gewonnen. Der seit Ende 2019 im Amt befindliche Tebboune habe 94,6 Prozent der Stimmen erhalten, teilte am Sonntag die Wahlkommission in Algier mit. Die Wahlbeteiligung war allerdings mit nur 48 Prozent ähnlich gering wie vor fünf Jahren. Dies wurde von Beobachtern als Misstrauen gegen den 78-Jährigen gewertet, der Algerien mit harter Hand regiert.

US-Wahl: Harris und Trump in Umfrage weiter Kopf an Kopf

Washington - Knapp zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liefern sich Kamala Harris und Donald Trump laut einer neuen Umfrage weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Landesweit käme der republikanische Ex-Präsident derzeit auf 48 Prozent, berichtete die "New York Times" am Sonntag unter Berufung auf das Institut Siena. Die Demokratin Harris liege bei 47 Prozent. Allerdings betont die Zeitung, dass die Schwankungsbreite höher liegt als der ermittelte ein Prozentpunkt Unterschied.

Russland nimmt weitere Ortschaft in Ostukraine ein

Donezk - Die russische Armee hat nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Die Truppen hätten die in der Region Donezk gelegene Ortschaft Nowohrodiwka "befreit", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Nowohrodiwka, wo vor dem Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 mehr als 14.000 Menschen lebten, liegt rund 20 Kilometer von der logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk entfernt.

Draghi-Bericht über EU-Wettbewerbsfähigkeit wird vorgestellt

EU-weit/Brüssel - Mit Verspätung wird am Montag der Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in der EU vorgestellt. Verfasst hat ihn der ehemalige italienische Ministerpräsident und Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Er dürfte vor einem Rückfall hinter Länder wie die USA oder China warnen und radikale Reformen fordern.

Papst setzt längste Auslandsreise in Osttimor fort

Dili - Papst Franziskus wird am Montag auf der dritten Station seiner bisher längsten Auslandsreise erwartet, in Osttimor. Das einstige Bürgerkriegsland - unabhängig erst seit 2002 - gehört zu den wenigen Staaten in Südostasien mit einer mehrheitlich christlichen Bevölkerung. Von den 1,5 Millionen Einwohnern sind fast alle katholischen Glaubens. Früher war Osttimor eine portugiesische Kolonie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red