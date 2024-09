Israelische Luftangriffe mit mehreren Toten in Syrien

Damaskus - Bei israelischen Luftangriffen auf Armee-Standorte in Syrien sind am Sonntagabend Aktivisten zufolge sieben Menschen getötet worden, darunter drei Zivilisten. Zu den Todesopfern in der Gegend von Masyaf gehörten ein Mann und sein Sohn, die in einem Auto unterwegs gewesen seien, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bei den übrigen Toten handle es sich um einen weiteren Zivilisten und vier Soldaten. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden.

Preise für Haushaltsenergie im Juli weiter rückläufig

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juli bereits den zehnten Monat in Folge gesunken. Gegenüber Juni verringerten sie sich um 0,3 Prozent, wie die Energieagentur in einer Aussendung mitteilte. Das Preisniveau lag damit um 14 Prozent unter dem historischen Höchststand im Oktober 2022, aber immer noch deutlich höher als vor der Krise. Auf das allgemeine Inflationsniveau wirkten die Energiepreise laut Energieagentur dämpfend.

Selenskyj hofft nach Europa-Tour auf positive Signale

Kiew (Kyjiw) - Nach seinen Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung während des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe im deutschen Ramstein wartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt "sehr gespannt" auf Ergebnisse. Konkret hatte Selenskyj am Freitag von den Verbündeten weitreichende Waffen und die Erlaubnis zu deren Einsatz gegen militärische und logistische Ziele auf russischem Staatsgebiet gefordert. Bisher wurde diese Erlaubnis nicht erteilt.

Orb�n kündigt Regierungsumbildung an

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n hat eine Regierungsumbildung angekündigt. Grund sei, dass der Posten des Zentralbankchefs "leider am 1. März frei wird", teilte Orb�n am Sonntag in einem Facebook-Eintrag mit. "Es ist klar, dass derjenige, der diesen Posten übernimmt, nicht der (für Wirtschaft und Staatsfinanzen zuständige) Chefminister sein kann, um es offen zu sagen", sagte Orb�n in Anspielung auf seinen langjährigen Finanzminister Mih�ly Varga.

Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht am Montag auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Schule wieder los. Für 656.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 55.500 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 27. Juni 2025, in den anderen Bundesländern bis 4. Juli.

Irak meldet Einigung mit USA über Abzug von US-Truppen

Washington - Der Irak hat sich nach eigenen Angaben mit der Regierung in Washington über einen schrittweisen Abzug der US-Truppen und ihrer Verbündeter aus dem Land geeinigt. Der Abzug der Soldaten der US-geführten Koalition zum Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) solle in "zwei Stufen" erfolgen, sagte am Sonntag der irakische Verteidigungsminister Thabet al-Abbassi. Er hoffe, dass die entsprechende Vereinbarung "in den nächsten Tagen" offiziell unterzeichnet werde.

US-Wahl: Harris und Trump in Umfrage weiter Kopf an Kopf

Washington - Knapp zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liefern sich Kamala Harris und Donald Trump laut einer neuen Umfrage weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Landesweit käme der republikanische Ex-Präsident derzeit auf 48 Prozent, berichtete die "New York Times" am Sonntag unter Berufung auf das Institut Siena. Die Demokratin Harris liege bei 47 Prozent. Allerdings betont die Zeitung, dass die Schwankungsbreite höher liegt als der ermittelte ein Prozentpunkt Unterschied.

Messerattacke auf Ehemann zum dritten Mal vor Gericht

Ried im Innkreis - Bereits zum dritten Mal steht am Montag eine 33-Jährige wegen einer Messerattacke auf ihren Mann in Ried vor Gericht. Im ersten Rechtsgang hatte die Frau ihre damals 13-jährige Tochter beschuldigt. Als die Geschworenen daraufhin nur auf schwere Körperverletzung statt Mordversuch entschieden, setzten die Berufsrichter den Wahrspruch aus. Das Urteil im zweiten Rechtsgang - 14 Jahre wegen Mordversuchs - wurde vom OGH aufgehoben, weil ein Zeuge nicht gehört worden war.

