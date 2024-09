Weiterer Hisbollah-Top-Kommandant von Israel getötet

Beirut/New York - Israels Armee hat der libanesischen Hisbollah-Miliz am Freitag mit einem tödlichen Angriff auf ihre Führungsriege einen weiteren schweren Schlag versetzt. Nachdem die vom Iran unterstützte Hisbollah zunächst den Tod von Ibrahim Aqil bestätigt hatte, wurde am Samstag auch der Tod des hochrangigen Befehlshabers Ahmed Wahbi von der pro-iranischen Schiitenmiliz mitgeteilt. Auch er sei bei dem israelischen Luftschlag in Beirut am Vortag ums Leben gekommen, so die Hisbollah.

Erste Hochwasser-Hilfen für Betroffene ausbezahlt

St. Pölten/Wien - Nach dem Hochwasser in Niederösterreich sind die ersten Hilfen für Betroffene ausbezahlt worden. Knapp eine Million Euro sei bereits angewiesen worden, teilten Bundeskanzleramt und Land Niederösterreich mit. "Damit wurden alle bis jetzt eingelangten Ansuchen umgehend bearbeitet und ausgezahlt", hieß es. "Wichtig ist, dass den Opfern schnelle Hilfe zukommt", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Ukraine wappnet sich für russische Angriffe auf Energieziele

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine bereitet sich auf die Abwehr weiterer russischer Luftangriffe auf die Energieproduktion vor. "Wir haben auch die Gefahr besprochen, die wir jetzt vonseiten Russlands für unsere Stromerzeugung sehen. Wir werden dem entgegenwirken", versicherte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Zuvor hatten Regierungschef Denys Schmyhal und Energieminister Herman Haluschtschenko unter anderem über Schutzbauten für Energieanlagen Bericht erstattet.

Gestürzte Bikerin von nachkommenden Motorrädern überfahren

Salzburg - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Motorrädern am Gaisberg bei Salzburg ist am frühen Freitagabend eine 24-jährige Bikerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam sie in einer unübersichtlichen Kurve zu Sturz. Zwei nachkommende Lenker konnten nicht mehr ausweichen und prallten auf die verunglückte Frau. Diese erlag noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen.

Landwirt stürzte in Tirol mit Schlepper über Hang - tot

Hippach - Ein 71-jähriger Bauer ist Freitagnachmittag in Hippach im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) bei einem Unfall mit seinem Schlepper ums Leben gekommen. Der Mann geriet von einer Wiese auf einen rund 35 Grad steilen Abhang, von dem er den Motorkarren nicht mehr zurück auf den Feldweg fahren konnte und schließlich, sich überschlagend, 41 Meter talwärts stürzte. Der Landwirt kam unterhalb des Schleppers zu liegen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Schwere Regenfälle in japanischer Erdbebenregion

Tokio - Aufgrund schwerer Regenfälle haben die Behörden in der japanischen Region Ishikawa am Samstag die Evakuierung Zehntausender Bewohnerinnen und Bewohner eingeleitet. Allein in den Städten Wajima und Suzu der zentralen Region wurden 30.000 Menschen dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, teilten die Lokalbehörden mit. Angesichts der hohen Überflutungsgefahr rief die japanische Wetterbehörde für Ishikawa die höchste Warnstufe auf. Die Situation sei "lebensbedrohlich".

In Sri Lanka wird ein neuer Präsident gewählt

Colombo - In Sri Lanka hat die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahlbüros haben am Samstag um 7.00 Uhr Ortszeit (3.30 MESZ) geöffnet. Bis 16.00 Uhr Ortszeit können mehr als 17 Millionen Menschen abstimmen. Es sind die ersten Wahlen seit den Protesten während der massiven Wirtschaftskrise, die 2022 zum Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa führten. Unter den 39 Bewerbern ist auch Amtsinhaber Ranil Wickremesinghe, den das Parlament zum Übergangspräsidenten gewählt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red