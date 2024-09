Massive israelische Luftangriffe auf den Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat am Samstagabend massive Luftangriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Südlibanon ausgeführt. "Dutzende" Kampfflugzeuge seien an dem Einsatz gegen Ziele der Hisbollah beteiligt, teilte Armeesprecher Daniel Hagari mit. Die USA riefen ihre Staatsbürger dazu auf, den Libanon zu verlassen, solange es noch kommerzielle Flüge gebe.

Israel schließt Al Jazeera-Büro im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Israelische Soldaten haben nach Angaben des katarischen TV-Senders Al Jazeera die Büros des Unternehmens im besetzten Westjordanland gestürmt und die vorläufige Schließung verfügt. Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten hätten Sonntagfrüh das Gebäude betreten und eine 45-tägige Schließung verhängt, hieß es. Einen Grund für diese Entscheidung hätten sie nicht genannt.

Macron ernannte neue französische Regierung

Paris - Frankreich hatte mehrheitlich links gewählt, bekommt nun aber eine stärker rechts geprägte Regierung als zuvor: Elf Wochen nach den vorgezogenen Parlamentswahlen hat Präsident Emmanuel Macron 39 Regierungsmitglieder ernannt, wie aus der am Samstagabend in Paris veröffentlichten Liste hervorgeht. Sechs Ministerinnen und Minister gehören dem konservativen Lager an, unter ihnen Innenminister Bruno Retailleau, bislang Fraktionschef der Republikaner im Senat.

Zahlreiche Verletzte bei russischem Angriff in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Durch russischen Beschuss eines Wohnblocks in der grenznahen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch ein achtjähriges Kind und zwei Jugendliche, teilte der zuständige Gouverneur Oleh Synjehubow in der Nacht auf Sonntag bei Telegram mit. Er veröffentlichte Fotos, die etwa Trümmer vor einem mehrgeschossigen Haus und ein abgebranntes Auto zeigen.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Krywyj Rih

Moskau - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die Stadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein zwölf Jahre alter Bub, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Der Angriff mit Iskander-M-Raketen und Lenkwaffen sei mitten in der Nacht erfolgt. Die Regierung in Kiew warf Russland indes vor, Atomanlagen angreifen zu wollen.

Hochwasser: ÖVP könnte profitieren, Probleme für Kleine

Wien - Im Endspurt des Wahlkampfs könnte laut Experten doch Bewegung reinkommen, etwas Einfluss haben könnte auch die Hochwasserkatastrophe. In der jüngsten Umfrage von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer lag die ÖVP mit 25 Prozent nur knapp hinter der FPÖ (26). Schwierig scheint es derzeit für die "kleinen" Listen. Verpassen diese den Einzug, so könnte sich rechnerisch eventuell auch eine Zweierkoalition mit ÖVP und SPÖ ausgehen. Freilich sind die Auswirkungen schwer abzuschätzen.

Brandenburg wählt neuen Landtag - AfD vor weiterem Sieg

Potsdam - Brandenburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem ostdeutschen Bundesland können sich beteiligen. In jüngsten Umfragen lag die rechtspopulistische AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Die AfD setzt nach eigener Darstellung darauf, mit einem Wahlsieg die Ampel-Koalition im Bund zu "zertrümmern".

