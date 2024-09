274 Tote bei Angriffen Israels auf den Libanon

Beirut/Jerusalem - Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach jüngsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 274 Menschen getötet und 1.024 verletzt worden. Unter den Toten und Verletzten seien auch zahlreiche Kinder. Als Reaktion feuerte die Hisbollah-Miliz erneut Dutzende Raketen auf Israel, die weiter reichten als bisher in dem Konflikt. Nach Angaben der israelischen Armee heulten unter anderem südlich der Hafenstadt Haifa die Warnsirenen.

"Neue" Weststrecke der Bahn in NÖ monatelang nicht benützbar

Michelhausen/Wien - Es ist zu befürchten gewesen und seit Montagnachmittag offiziell: Die "neue" Weststrecke der Bahn wird im Abschnitt Wien - St. Pölten nach der jüngsten Hochwasserkatastrophe noch monatelang nicht benützbar sein. Der Schaden liege im dreistelligen Millionenbereich, erklärte Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, bei einem Pressegespräch am Bahnhof Tullnerfeld. Wann der Betrieb in dem Streckenabschnitt wieder aufgenommen wird, ist vorerst ungewiss.

Rapid kündigt Stadionverbote für Randalierer an

Wien - Rapid hat nach den Vorfällen rund um das 343. Wiener Fußball-Derby am Sonntag gegen die Austria (2:1) unter anderem Stadionverbote angekündigt. Außerdem sei man in engem Kontakt mit der Bundesliga, Sicherheitsdiensten und den zuständigen Behörden wie der Landespolizeidirektion Wien, hieß es in einer Club-Aussendung am Montagnachmittag. Unterdessen wurde ein Mitarbeiter der Hütteldorfer mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt.

Britische Armee auf der Suche nach Computerspielern

Liverpool - Großbritanniens Verteidigungsminister John Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey will gezielt Computerspieler fürs Militär anwerben. "Wenn Sie ein Topspieler oder Programmierer sind: Ihr Land braucht Sie", sagte Healey bei einer Konferenz der Labour-Partei in Liverpool. Dort kündigte er an, insgesamt mehr Menschen für die Streitkräfte gewinnen zu wollen, etwa als Drohnen-Piloten.

Hackerangriff auf die Volkspartei

Wien/Innsbruck - Auf die ÖVP ist am Montag ein Hackerangriff ausgeführt worden. Entsprechende Informationen der APA wurden auf Anfrage von der Bundespartei sowie der ebenfalls betroffenen Tiroler Landespartei bestätigt. Es habe sich um eine sogenannte DDoS-Attacke gehandelt, die habe abgewehrt werden können. Alle Dienste seien wieder unter Kontrolle. Die Homepage der Tiroler Volkspartei sei jedoch weiterhin "vorübergehend offline", Daten seien nicht "abgeflossen", hieß es.

Toter nach Autounfall in Wien-Margareten - Fahrer flüchtig

Wien - Bei einem Autounfall in Wien-Margareten ist in der Nacht auf Montag ein Beifahrer ums Leben gekommen. Der Lenker und eine weitere Person flüchteten laut Zeugen von der Unglücksstelle. Der Fahrer war um 3.30 Uhr am Margaretengürtel mit einem Fahrbahnteiler kollidiert - laut Polizei wohl mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Die Berufsfeuerwehr musste die Fahrzeugtüren und das Dach des schwer beschädigten Autos entfernen, um das Unfallopfer zu bergen.

