Nationalratswahlkampf findet sein Ende

Wien - Der Wahlkampf für die am Sonntag stattfindende Nationalratswahl geht langsam zu Ende. Am Freitag halten alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf die SPÖ ihre Schlusskundgebungen ab. Die Sozialdemokraten machen selbiges dann am Samstag. Wer sich noch eine Wahlkarte organisieren möchte, um abseits des eigenen Wahllokals zu wählen, kann sie bis Freitagmittag noch persönlich bei jener Gemeinde abholen, in deren Wählerevidenz er oder sie steht.

Rechtsanwälte wollen bessere Gesetze

Wien - Die Rechtsanwälte fordern von der Politik bessere Gesetze sowie eine Deregulierung. Die Qualität der Gesetzgebung sei seit Jahren "verbesserungswürdig", so der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), Armenak Utudjian, bei der Eröffnung des Anwaltstags am Freitag. Er schlägt die Einführung verbindlicher Mindeststandards wie etwa ausreichende Begutachtungsfristen vor. Außerdem sollten Gesetze einige Jahre nach Einführung regelmäßig evaluiert werden.

Berichte: Chinesisches Atom-U-Boot gesunken

Wuhan/New York - Chinas neuestes atomgetriebenes U-Boot ist nach Recherchen von US-Medien während der Bauphase in einem Hafen nahe der Stadt Wuhan gesunken. Ereignet habe sich der Vorfall bereits im Frühling, wie Berichte jetzt erst nahelegen. Das Kriegsschiff sei im Mai oder Juni an einem Pier in einem Hafen untergegangen, sagte ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag.

Teile der Westbahn wohl bis nach Weihnachten gesperrt

Wien - Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich wird die "neue" Westbahnstrecke von Wien-Meidling über das Tullnerfeld wohl bis nach Weihnachten nicht befahrbar sein. Wie ÖBB-Chef Andreas Matthä der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) sagte, bereiten vor allem die Sicherheitseinrichtungen im Atzenbrugger Tunnel Probleme. Seitens der ÖBB verwies man auf APA-Anfrage darauf, dass Details zum neuen Fahrplan ab 10. Oktober in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Mann wegen Schlagens und Missbrauchs seiner Kinder angeklagt

Klagenfurt - Wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs hat sich am Freitag ein 38-jähriger schwedischer Staatsbürger vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Dem Mann wird vorgeworfen, seine drei Kinder über Jahre hinweg geschlagen zu haben - die älteste Tochter habe er darüber hinaus auch schwer sexuell missbraucht. Der Mann bekannte sich nicht schuldig.

Kämpfe im Libanon gehen weiter, Drängen auf Waffenpause

New York/Beirut - Die Erfolgsaussichten der von den USA und anderen Ländern geforderten Waffenpause im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bleiben ungewiss. Die gegenseitigen Angriffe gehen ungemindert weiter. Im Libanon wurden innerhalb eines Tages nach Behördenangaben fast 100 Menschen getötet, auch im Gazastreifen kommen weiter Menschen ums Leben. Mit Spannung erwartet wird eine Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor der UNO-Vollversammlung.

Hurrikan "Helene" traf in Florida auf Land

Tallahassee (Florida)/Havanna - In Folge von Hurrikan "Helene" sind in den USA ersten Berichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Wirbelsturm war am Abend an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 auf Land getroffen, wie das nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Im weiteren Verlauf stufte die Behörde den Hurrikan auf die Kategorie 1 herunter - mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde.

Ex-Verteidigungsminister Ishiba soll Japans Premier werden

Tokio - Der ehemalige japanische Verteidigungsminister Shigeru Ishiba soll neuer Ministerpräsident des Landes werden. Der 67-Jährige setzte sich am Freitag bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokraten (LDP) durch. Damit sind die Weichen für eine Übernahme des Postens an der Regierungsspitze gestellt. Die LDP verfügt über eine klare Mehrheit im Parlament, das letztendlich den neuen Ministerpräsidenten wählt.

