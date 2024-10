Kickl beschwor gegenüber Van der Bellen Wille zum Regieren

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag in der Hofburg "aus erster Hand" wissen lassen, dass er die nächste Regierung als Bundeskanzler anführen will. "Es war ein atmosphärisch angenehmes und offenes Gespräch", erzählte Kickl am Samstag vor Journalisten. Im Zuge der Koalitionsfindung sei die Hand der FPÖ ausgestreckt, betonte er erneut. Fragen waren bei dem Pressestatement keine zugelassen.

ÖVP und SPÖ reden am Dienstag miteinander

Wien - Schon vor dem offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung treffen sich die Parteispitzen, um das weitere Vorgehen nach der Nationalratswahl zu besprechen. So ist für Dienstag ein Gespräch zwischen ÖVP-Obmann Karl Nehammer und Andreas Babler von der SPÖ geplant, berichteten "Krone" und "oe24.at". Beide Parteichefs sind am Montag - nach Herbert Kickl, Chef des Wahlsiegers FPÖ - bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen geladen.

Hamas-Militärführer im Libanon getötet

Beirut - Israels Luftwaffe hat in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen Ziele weit im Landesinneren des Libanons angegriffen. Bei einer Attacke auf ein palästinensisches Flüchtlingslager in der nordlibanesischen Stadt Tripoli wurde ein Anführer der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Palästinenserorganisation Hamas, getötet. Saeed Atallah Ali sei zusammen mit drei Familienmitgliedern ums Leben gekommen, berichten der Hamas nahestehende Medien.

Libanon: Möglicher Nasrallah-Nachfolger nicht erreichbar

Beirut - Ein führender Funktionär der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hashim Safieddine, ist libanesischen Sicherheitskreisen zufolge seit Freitag nicht erreichbar. Er galt als der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge des von Israel vor einer Woche getöteten Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah. Das israelische Militär hatte zuvor ein Gebäude in Süd-Beirut beschossen, in dem Safieddine vermutet wurde.

Moskau: Dorf in Ostukraine erobert - Kiew: Jet abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach eigenen Angaben am Samstag ein weiteres Dorf in der Nähe der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Pokrowsk eingenommen. Russische Soldaten hätten "die Siedlung Schelannoje Wtoroje befreit", erklärte die Armee unter Verwendung des russischen Namens für das Dorf Schelanne Druge. Die Ukraine wieder um vermeldete am frühen Samstag den Abschusse eines russischen Kampffliegers in der Region Donezk.

Bundesweite Sirenenprobe und Test für "AT-Alert" erfolgt

Wien - Mit der jährlichen Sirenenprobe ist am Samstag erstmals österreichweit auch das neue Katastrophen-Warnsystem "AT-Alert" probeweise ausgelöst worden. Die Testauslösungen wurden von den Bundesländern und dem Innenministerium durchgeführt und erfolgten wie die Sirenenprobe zu Mittag via Mobiltelefon. Während draußen die Sirenen heulten, ging auf den Handys zwei Mal ein lautes akustisches Signal samt Textmeldung in Deutsch und Englisch auf dem Bildschirm los.

Nach tödlicher Prügelattacke auf Frau schweigt Verdächtiger

Wien - Nach der tödlichen Prügelattacke auf eine 62-jährige Frau in Wien-Hernals hat der tatverdächtige Ehemann bei der Polizei die Aussage verweigert, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Samstag auf APA-Anfrage. Der Mann wurde bereits in eine Justizanstalt überstellt. Der Österreicher soll die Frau mit einem Ast auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus totgeprügelt haben. Mehrere Personen wurden Augen- bzw. Ohrenzeugen der Tat und alarmierten die Polizei.

