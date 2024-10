Mann nach Fenstersturz seiner Frau in Wien festgenommen

Wien - Eine Frau ist Samstagnachmittag aus dem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Wien-Favoriten gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Weil die 22-Jährige kurz vor dem Vorfall gegen 16.00 Uhr mit ihrem Mann gestritten hatte, wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Die Polizei kann weder einen Unfall noch Fremdverschulden ausschließen. Bei einer ersten Befragung verstrickte sich der Bulgare zudem in Widersprüche, so die Exekutive am Sonntag.

Trump schwört Anhänger am Attentatsort auf Wahlsieg ein

Butler (Pennsylvania)/Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist knapp drei Monate nach dem Attentat auf ihn an den Ort des Geschehens im US-Staat Pennsylvania zurückgekehrt, um Wahlkampf zu machen. Bei einer großen Kundgebung in Butler schwor der Republikaner seine Anhänger auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl am 5. November ein. Unterstützung erhielt der 78-Jährige auch von Tech-Milliardär Elon Musk, der die Menge mit drastischen Worten dazu aufrief, Trump zu wählen.

Bei Suche nach Bergsteiger in Tirol Leiche geborgen

Telfs - Im Zuge der Suche nach einem seit Donnerstag vermissten 21-jährigen Bergsteiger im Bereich der Hohen Munde bei Telfs in Tirol (Innsbruck-Land) ist am Sonntag mit dem Polizeihubschrauber ein Leichnam vom Berg geborgen worden. Ob es sich bei der bereits am Freitag entdeckten leblosen Person um den vermissten 21-jährigen Deutschen handelte, war weiterhin nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Die Bergung des Leichnams hatte sich wegen des Wetters tagelang verzögert.

Saied als klarer Favorit bei Tunesien-Wahl

Tunis - In Tunesien hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokal sind bis 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) geöffnet, mit vorläufigen Ergebnissen rechnet die Wahlbehörde Isie "spätestens" am Mittwoch. Zur Stimmabgabe in dem nordafrikanischen Land sind 9,7 Millionen Menschen aufgerufen - ein Sieg des erneut antretenden Amtsinhabers Kais Saied gilt als sicher.

Erneut schwere israelische Angriffe südlich von Beirut

Tel Aviv/Beirut - Israels Militär hat die Vororte südlich von Beirut nach libanesischen Angaben erneut schwer aus der Luft angegriffen. Bis zum Sonntagmorgen meldete die Staatsagentur NNA dort rund 25 Angriffe, örtliche Medien berichteten ebenfalls von massiven Attacken im Laufe der Nacht und in der Früh. Bei israelischen Angriffen im Südlibanon wurden indes laut libanesischem Gesundheitsministerium 23 Menschen getötet und über 90 weitere verletzt.

21 Tote bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf eine als Notunterkunft genutzte Moschee im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 21 Menschen getötet worden. Außerdem sei bei dem Angriff in Deir al-Balah im Zentrum des Palästinensergebietes "eine große Anzahl" von Menschen verletzt worden, erklärte ein Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen am Sonntag. In der Moschee vor dem Tor zum Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus hatten demnach Geflüchtete Unterkunft gefunden.

Schallenberg fordert Waffenstillstand im Nahen Osten

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum Jahrestag des Terrorangriffs vom 7. Oktober ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. "365 Tage später muss das Leiden der Menschen und die Spirale der Gewalt endlich ein Ende haben", teilte Schallenberg am Sonntag in einer Aussendung mit. "Wir können uns nicht leisten, dass ein Feuersturm in der gesamten Region und darüber hinaus wütet. Alle würden dabei verlieren." Es sei "höchste Zeit für einen Waffenstillstand".

"Lange Nacht der Museen" lockt rund 308.000 Menschen an

Wien - Die 24. "Lange Nacht der Museen" des ORF hat am Samstagabend bis in die Nacht auf Sonntag rund 308.000 Menschen angelockt. Damit besuchten in etwa 40.000 Personen weniger als noch im Vorjahr die ca. 660 teilnehmenden Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich und so manchem Nachbarland zu später Stunde. Spitzenreiter war wenig überraschend Wien, wo rund 151.500 Besuche verzeichnet wurden, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

