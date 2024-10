Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - In Israel haben am Montag die Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls begonnen. Zum Auftakt hielt nahe dem Kibbuz Reim, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden, eine Menschenmenge um 06.29 Uhr Ortszeit - dem Beginn des beispiellosen Angriffs der militanten Palästinenserorganisation am 7. Oktober 2023 - eine Schweigeminute ab.

Gedenken an Hamas-Massaker vom 7. Oktober auch in Österreich

Wien - Auch in Österreich wird am Montag des Hamas-Massakers an Israel vom 7. Oktober 2023 gedacht. Zum Anlass des Jahrestags wird das Parlament in den Farben der israelischen Flagge bestrahlt. Die palästinensische Terrororganisation hatte an dem einen Tag rund 1.200 Menschen getötet und rund 250 Personen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Daraufhin griff Israel den Gazastreifen an, in dem die Hamas das Sagen hat. Der Gaza-Krieg forderte bisher über 41.000 Menschenleben.

Geschosse aus Gaza Richtung Israel abgefeuert

Gaza - Nur Minuten nach dem Beginn der Gedenkfeiern zum Jahrestag des beispiellosen Überfalls der Hamas auf Israel sind nach Angaben der israelischen Armee mehrere Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. "Nach dem Ertönen der Sirenen um 06.31 Uhr in mehreren Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens wurden vier Geschosse identifiziert, die aus dem südlichen Gazastreifen kamen", erklärte die Armee am Montag. Drei der Geschosse wurden demnach von der Luftwaffe abgefangen.

Beschuss zwischen Israels Armee und Hisbollah geht weiter

Haifa - Die israelische Armee hat die Geheimdienstzentrale der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Wie das Militär in der Nacht auf Montag mitteilte, hätten Kampfflugzeuge außerdem Kommandozentralen sowie weitere "terroristische Infrastruktur" der proiranischen Schiitenmiliz attackiert. Zuvor seien außerdem erneut Waffenlager der Hisbollah in der Umgebung der Hauptstadt bombardiert worden. Die Hisbollah wiederum setzte ihren Beschuss von Nordisrael fort.

Ukraine griff Öllager auf der Krim an

Kiew (Kyjiw) - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach Angaben der dortigen Behörden in der Küstenstadt Feodosia ein Feuer in einem Öllager ausgebrochen. Die von Russland eingesetzte Verwaltung rief am Montag einen "technischen Notstand" aus. Opfer habe es nicht gegeben. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Das ukrainische Militär erklärte indes, es habe in der Nacht eine Ölanlage in Feodosia angegriffen.

Nehammer und Babler treffen Van der Bellen

Wien - Nach dem Obmann des Wahlsiegers FPÖ, Herbert Kickl, sind am Montag weitere Parteichefs zu Gesprächen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Den Anfang macht am späten Vormittag Bundeskanzler Karl Nehammer, der nach starken Stimmeneinbußen bei der Nationalratswahl mit der ÖVP Platz zwei erreichte. Danach wird SPÖ-Chef Andreas Babler in der Hofburg erwartet. Van der Bellen will erst mit allen fünf Parteichefs sprechen, bevor er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.

Ehefrau in Wien totgeprügelt: Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein 66-Jähriger, der seine Ehefrau vergangenen Freitag in Wien-Hernals totgeprügelt haben soll, schweigt weiterhin gegenüber den Behörden. Bereits am Samstag wurde über ihn die U-Haft verhängt. Begründet wurde dies mit Flucht- und Tatbegehungsgefahr, sagte Christina Salzborn, Sprecherin des Wiener Landesgerichts, am Montag auf APA-Anfrage. Der Mann hatte bereits bei den polizeilichen Einvernahmen die Aussage verweigert und nun auch bei der Justiz "keine Angaben gemacht".

Medizin-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag den bzw. die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (969.000 Euro) dotiert und bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche: Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.

