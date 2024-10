Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - Auch am ersten Jahrestag des Massakers der radikalislamischen Hamas in Israel und des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen haben die Kämpfe in Nahost angedauert. Die mit der militanten Palästinenserorganisation verbündete libanesische Hisbollah-Miliz beschoss laut Polizei am Montag den Norden Israels mit Raketen, darunter auch die drittgrößte israelische Stadt Haifa. Der bewaffnete Arm der Hamas feuerte zudem nach eigenen Angaben eine Raketensalve auf Tel Aviv ab.

Medizin-Nobelpreis für microRNA-Entdecker

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie ist am Montag den US-Forschern Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA (miRNA) zuerkannt worden. Dabei handle es sich um die "Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, für die Regulierung der Genaktivität", dessen Potenzial auch in der Therapieentwicklung ausgelotet wird, so das Karolinska-Institut in Stockholm. Die Verkündung der Medizin-Auszeichnung bildet traditionell den Auftakt für die Nobelpreis-Woche.

ÖVP-Obmann Nehammer und SPÖ-Chef Babler bei Van der Bellen

Wien - Die Hofburg-Gespräche nach der Nationalratswahl sind am Montag fortgesetzt worden. Viel schlauer war man nach den Unterredungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit ÖVP-Obmann Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler aber nicht. Keiner der Gesprächsteilnehmer äußerte sich im Anschluss inhaltlich relevant.

Einvernahme nach Leichenfund in Wien noch ausständig

Wien - Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der Wohnadresse im Sonnwendviertel und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Männerleiche. Der Inhaber der Wohnung gilt nun als tatverdächtig.

Auf Florida zurasender Hurrikan "Milton" auf Höchststufe

Miami (Florida) - Hurrikan "Milton" gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Wirbelsturm am Montagmittag (Ortszeit) als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 260 Kilometern pro Stunde ein. Mitte der Woche soll der Sturm an Floridas Westküste auf Land treffen.

Ungarn plante Flüchtlingslager nahe Österreichs Grenze

Budapest - Es werde kein Flüchtlingslager in Vitny�d nahe der österreichischen Grenze geben, hatte die ungarische rechtsnationale Regierung mehrfach beschwichtigt. Doch ein aktuell in den Besitz der Wochenzeitung "Magyar Hang" gelangtes Dokument soll dies widerlegen. In der Vorlage des Innenministeriums waren 4,7 Milliarden Forint (11,71 Mio. Euro) veranschlagt, um den Bau des Lagers mit einer Kapazität von 500 Plätzen zu realisieren, berichtete das Blatt.

Afghaninnen: Österreich bleibt bei Asyl-Einzelfallprüfungen

Wien - Die österreichischen Behörden werden auch nach einem EuGH-Urteil an Einzelfallprüfungen bei Asylanträgen von Afghaninnen festhalten. Dies teilte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der APA am Montag mit. Laut dem Urteil muss nicht festgestellt werden, ob einer Afghanin bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich und spezifisch Verfolgungshandlungen drohen. Es genüge daher, lediglich Staatsangehörigkeit und Geschlecht zu berücksichtigen.

Wiener Börse schließt gut behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag geringfügig um 0,09 Prozent und schloss bei 3.612,40 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mehrheitlich im grünen Bereich. Angesichts der sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen richteten Anleger ihren Fokus auf aktuelle Konjunkturdaten. Bankwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Versorger mussten Abschläge verbuchen.

