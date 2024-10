Hurrikan "Milton" in Florida schwächt sich ab

Tampa (Florida) - Hurrikan "Milton" hat sich zwar auf Stufe 1 abgeschwächt, das US-Hurrikanzentrum warnt jedoch weiterhin vor Starkregen, zerstörerischen Winden und Sturzflutgefahr im Bundesstaat Florida. "Milton" werde in den kommenden Stunden mit einer Maximalgeschwindigkeit von rund 150 Kilometern pro Stunde über Florida hinwegziehen und sich über dem Atlantik weiter abschwächen, sagte die US-Behörde. Ein Tornado im Vorfeld tötete mehrere Menschen.

"Neue" Weststrecke ab 15. Dezember wieder in Betrieb

Wien - Der von der Hochwasser-Katastrophe betroffene Abschnitt der "neuen" Weststrecke soll ab 15. Dezember wieder in Betrieb genommen werden. Das hat ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwochabend in der "ZIB 2" angekündigt. Damit sei "der Weihnachtsverkehr gesichert", versprach Matthä. Allerdings gebe es für Bahnreisende "einen Wermutstropfen", denn die Strecke muss im kommenden Jahr noch einmal für vier Wochen gesperrt werden, um technische Provisorien rückzubauen.

Israel meldet Tötung von zwei Hisbollah-Kommandanten

Damaskus - Die israelische Armee hat offenbar zwei Hisbollah-Kommandeure im Südlibanon getötet. Die beiden seien eliminiert worden, teilte das Militär am Donnerstag mit. Kampfjets hätten am Mittwoch Munitionslager im Raum Beirut sowie Munitionsdepots und andere militärische Infrastrukturen im Südlibanon angegriffen. Am Mittwoch hatte die israelische Armee erklärt, sie habe einen Verbindungsmann der Hisbollah in Syrien ausgeschaltet.

Über 370 Millionen Mädchen Opfer von sexualisierter Gewalt

New York - Mehr als 370 Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit sind UNICEF zufolge vor ihrem 18. Lebensjahr vergewaltigt worden oder haben einen sexuellen Übergriff erlebt. Anlässlich des Weltmädchentags am Freitag veröffentlichte das Kinderhilfswerk die erste globale Schätzung zu dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Betroffen von dieser Form der Gewalt sei damit jedes achte Mädchen.

Knappe Mehrheit laut Umfrage für "Zuckerl"-Koalition

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher stehen einer Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und NEOS offen gegenüber. In einer am Donnerstag veröffentlichten Gallup-Umfrage findet die sogenannte "Zuckerl"-Koalition mit 26 Prozent die meiste Zustimmung. Die zweitbeliebteste Variante wäre eine Zusammenarbeit zwischen der FPÖ mit Herbert Kickl und ÖVP, die 24 Prozent befürworten. Deutlich geringer ist der Wunsch nach Türkis-Rot-Grün (14 Prozent) oder Blau-Türkis ohne Kickl (12 Prozent).

Polizeigewalt-Beschwerdestelle brachte bisher zwei Anklagen

Wien - Seit dem Start der Ermittlungs- und Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt zu Jahresbeginn ist in zwei Verfahren Anklage erhoben worden. 393 Misshandlungsvorwürfe langten bisher ein, hinzu kommt die Überprüfung von Fällen von polizeilichen Waffengebräuchen mit und ohne tödlichem Ausgang. Von diesen Verfahren insgesamt sind 261 durch die Justiz bereits abgeschlossen worden, teilte das Innenministerium gegenüber der APA mit. 158 Verfahren sind noch in Bearbeitung.

