Friedensnobelpreis geht an japanische Atomwaffengegner

Oslo - Der Friedensnobelpreis geht heuer an eine Organisation von japanischen Atomwaffengegnern. Dies gab der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, der Sozialdemokrat J�rgen Watne Frydnes, am Freitag in Oslo bekannt. Die Organisation Nihon Hidankyo werde für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt ausgezeichnet. Die von Hiroshima-Überlebenden getragene Basisbewegung habe gezeigt, "dass Atomwaffen nie wieder verwendet werden dürfen", so Frydnes in der Begründung.

Erneut UNO-Blauhelme im Libanon beschossen

Naqoura/New York - Das israelische Militär hat am Freitag erneut einen Beobachtungsposten der UNO-Friedensmission UNIFIL bei deren Hauptquartier im südlibanesischen Naqoura beschossen. Mehrere Blauhelmsoldaten aus Sri Lanka sind laut Medienberichten dabei verletzt worden. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres verurteilte den Vorfall und bezeichnete ihn als "unerträglich".

Tote, Schäden und Verunsicherung nach Hurrikan in Florida

Tampa (Florida)/Washington - Einen Tag nach dem Durchzug von Hurrikan "Milton" kehren die Einwohner des US-Staats Florida die Scherben zusammen. Nach zwei schweren Stürmen innerhalb von zwei Wochen ist das Ausmaß der Zerstörung und des Frustes in der Bevölkerung enorm. Zusätzlich erschwert wird die Katastrophenhilfe durch Falschnachrichten. Die Zahl der Toten stieg nach Zählung von US-Medien auf mehr als ein Dutzend, der Sender CBS berichtete unter Berufung auf Behörden sogar über mindestens 16 Tote.

Kickl sucht nach Wahl Gesprächstermine mit Parteichefs

Wien - Nach dem Auftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für weitere Gespräche nach der Nationalratswahl suchen FPÖ, ÖVP und SPÖ nun nach Terminen. Diese sollen kommende Woche stattfinden, hieß es am Freitag aus mehreren Parteizentralen auf APA-Anfrage. Tags zuvor hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl nicht koalieren will, allgemein bekräftigt, seine vor der Wahl gegebenen Versprechen einzuhalten.

Wiener Investor Stumpf kauft "Lamarr" aus Signa Insolvenz

Wien - Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hat das unfertige Kaufhaus "Lamarr" auf der Mariahilfer Straße aus der Insolvenz der Signa gekauft. Das teilte die Stumpf Development GmbH ohne Angaben zum Kaufpreis und mit Verweis auf eine noch nötige insolvenzgerichtliche Genehmigung am Freitag in einer Aussendung mit. Die konkrete weitere Nutzung des Gebäudes werde noch mit Stadt Wien und Bezirk Mariahilf abgestimmt.

Republik erhebt Forderungen in Inseratencausa

Wien - Die Republik schließt sich im Strafverfahren zur Inseratencausa als Privatbeteiligte an und macht damit Schadenersatzforderungen gegen Thomas Schmid, Johannes Pasquali und Sabine Beinschab geltend. Gegen die ÖVP und ihren einstigen Parteichef Sebastian Kurz, die ebenfalls in den umfangreichen Ibiza-Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) strafrechtlich beschuldigt werden, erhebt die Republik keine zivilrechtlichen Ansprüche.

Rotes Kreuz warnt vor Sparpaket auf Kosten armer Menschen

Wien - Im Wahlkampf sei die enorme Teuerung bei Energie, Wohnen und Lebensmitteln zentral gewesen und wurden viele Versprechungen gemacht - nun sei hingegen von Einsparungen die Rede. Diese dürfen nicht auf Kosten armutsgefährdeter oder -betroffener Menschen gehen, hieß es bei der Jahrespressekonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) am Freitag. Deswegen präsentierte die Hilfsorganisation einen Forderungskatalog an die künftige Bundesregierung.

Öltanker brennt in der Ostsee

Rostock - Der 73 Meter lange Öl- und Chemikalientanker "Annika" brennt nordöstlich von Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) in der Ostsee. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, wurden alle sieben Besatzungsmitglieder vom Schiff gerettet. Zunächst hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet - nach Angaben des Senders soll es mehrere Verletzte geben.

