Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Verluste

Bregenz - Um 13 Uhr war die Vorarlberger Landtagswahl geschlagen. Erste Ergebnisse aus Kleingemeinden lassen massive Gewinne der Freiheitlichen bei starken Verlusten der ÖVP erwarten. Die Grünen büßen Stimmenanteile ein, halten sich aber vorerst passabel. SPÖ und NEOS könnten leicht zulegen. Erste Hochrechnungen dürfte es rund um 14 Uhr geben.

Tote bei Angriff auf Markt in Sudans Hauptstadt Khartum

Khartum - Bei einem Luftangriff der Armee auf einen Markt in der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind nach Angaben eines Netzwerks freiwilliger sudanesischer Rettungskräfte mindestens 23 Menschen getötet worden. Nach "militärischen Luftangriffen am Samstagnachmittag auf den Hauptmarkt im Süden von Khartum wurden 23 Tote und mehr als 40 Verletzte bestätigt", teilte die von Jugendlichen geleitete Organisation Emergency Response Cells am Sonntag auf der Onlineplattform Facebook mit.

Neue Gefechte der Hisbollah mit Israels Soldaten im Libanon

Washington/Tel Aviv - Kämpfer der Hisbollah und israelische Truppen liefern sich weiter direkte Gefechte im Süden des Libanon. Israelische Soldaten hätten versucht, in den Ort Ramya im Grenzgebiet einzudringen, teilte die Hisbollah mit. Deren Kämpfer hätten in Nähe der Truppen einen Sprengsatz zur Explosion gebracht. "Die Gefechte dauern an", erklärte die Hisbollah. Die israelische Luftwaffe griff binnen 24 Stunden rund 200 Hisbollah-Ziele tief im Libanon sowie im Süden des Nachbarlandes an.

Skipässe fast bei 80 Euro, vereinzelt flexible Preise

Wien/Innsbruck/Salzburg - Der österreichische Parade-Wintersport Skifahren wird auch heuer wieder teurer: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten kratzen beinahe an der 80-Euro-Marke. Die meisten Gebiete passen ihre Preise an die Inflation an, sagte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) zur APA. Relativ neu im Skigeschäft sind indes flexible Preise wie man es etwa vom Fliegen kennt, auch "Dynamic Pricing" genannt. Dies wird hierzulande bisher aber nur vereinzelt eingesetzt.

Nordkorea warnt Südkorea vor "furchtbarer Katastrophe"

Pjöngjang/Seoul - Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat Südkorea vor einer "furchtbaren Katastrophe gewarnt", sollte es erneut Drohnen nach Nordkorea schicken. Am Samstag hatte Nordkorea berichtet, Südkorea habe während der vergangenen Woche dreimal unbemannte Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern nach Pjöngjang entsandt. Der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Yong-hyun entgegnete, er könne diese "nicht bestätigen", wie Yonhap berichtete.

Taiwan: Alarmbereitschaft wegen chinesischem Flugzeugträger

Taipeh/Peking - Taiwan ist nach der Sichtung eines chinesischen Flugzeugträgers im Süden der Insel eigenen Angaben zufolge "in Alarmbereitschaft". Der chinesische Flugzeugträger "Liaoning" sei "in die Gewässer in der Nähe des Bashi-Kanals eingedrungen und wird wahrscheinlich in den westlichen Pazifik weiterfahren", teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Armee der selbstverwalteten Insel sei "in höchster Alarmbereitschaft" und "bereit, bei Bedarf zu reagieren".

Ermittlungen im Umfeld nach Tod in Wiener Stiegenhaus

Wien - Nach dem Tod eines Mannes in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt durch eine Stichverletzung Samstagfrüh sind die Ermittlungen auch am Sonntag auf Hochtouren gelaufen. Auf der Suche nach dem Täter gibt es Erhebungen im Umfeld des Opfers, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage. Der 43-Jährige war griechischer Staatsbürger und ist in Georgien geboren. In dem Haus in der Taborstraße, wo er verblutet ist, war der Mann nicht gemeldet, wurde festgestellt.

Ehemalige Frauenministerin Helga Konrad verstorben

Wien - Die ehemalige Frauenministerin Helga Konrad (SPÖ) ist am Samstag im Alter von 76 Jahren verstorben, wie die SPÖ mitteilte. "Helga Konrad hat mit ihrer Arbeit, ihrem Wirken und ihrer Beharrlichkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass Frauen in ihrem Leben gestärkt werden", würdigte SPÖ-Chef Andreas Babler die Verstorbene, die von 1995 bis 1997 Ministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende war. In Erinnerung bleibt Konrad etwa wegen ihrer Kampagne "Ganze Männer machen Halbe-Halbe".

