Nationalrat stellt sich neu auf

Wien - Der Nationalrat startet am Donnerstag mit der konstituierenden Sitzung in seine neue Gesetzgebungsperiode. Nach der Angelobung der 183 Abgeordneten steht die Wahl des Präsidiums an. Mit Walter Rosenkranz könnte erstmals ein Freiheitlicher das Amt des Parlamentschefs erlangen. Praktisch fix ist, dass ÖVP-Mandatar Peter Haubner zum Zweiten Präsidenten und Doris Bures (SPÖ) zur Dritten Präsidentin gewählt werden.

28 Millionen Flaschen von Coca-Cola-Rückruf betroffen

Wien - Der Rückruf von Halbliterflaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix in Österreich seit Mittwoch hat enorme Dimensionen. Wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtete sind insgesamt 28 Millionen Flaschen betroffen. Alexander Hengl vom Wiener Marktamt sprach von der wohl größten Rückrufaktion, die es in Österreich jemals gegeben hat. "Die Zusammenarbeit mit Coca-Cola läuft sehr gut", sagte Hengl der APA.

Mehr als 750 mit Lungenentzündung wegen Covid im Spital

Wien - 773 Personen sind zuletzt mit einer Lungenentzündung wegen Covid-19 im Spital behandelt worden. 24 davon lagen auf der Intensivstation, geht aus Daten der 40. Kalenderwoche im Dashboard für schwere, akute respiratorische Infektionen (SARI) hervor. "Es zahlt sich vermutlich auch jetzt noch mitten in der Welle aus, sich impfen zu lassen, da der Impfschutz in den ersten Wochen nach verabreichter Injektion am höchsten ist", betonte der Lungenarzt Arschang Valipour am Donnerstag.

Luftschläge der Türkei in Syrien und dem Irak

Istanbul - Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und Nordirak aus der Luft angegriffen. Man habe 32 Ziele zerstört, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am späten Mittwochabend mit. "Unsere Luftangriffe werden auf entschlossene Weise fortgesetzt." Die Regierung hatte wenige Stunden davor den Anschlag mit der verbotenen, kurdischen Untergrundorganisation PKK in Verbindung gebracht.

Netanyahu: Hisbollah plante "Invasion" Israels per Tunnels

Paris/Beirut - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die libanesische Hisbollah-Miliz beschuldigt, einen Angriff auf Israel nach dem Vorbild des Hamas-Großangriffs vom 7. Oktober geplant zu haben. "Sie haben eine Invasion geplant", sagte Netanyahu am Mittwoch den französischen Sendern Cnews und Europe 1. Unterdessen meldete eine libanesische Nachrichtenagentur "die heftigsten Angriffe (in Beirut) seit Beginn des Krieges" zwischen Israel und der Hisbollah.

Ukrainisches Militär sieht schwierige Lage an Ostfront

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee steht an der Front im Osten des Landes unter schwerem Druck der angreifenden russischen Truppen. Von einer "schwierigen Lage" sprach der Generalstab in Kiew in seinem Morgenbericht. Die russische Armee nutze ihre Überlegenheit an Soldaten und Material für pausenlose Angriffe. Als Schwerpunkt der Attacken wurde die Bergbaustadt Selydowe im Gebiet Donezk genannt, die vor dem Krieg 23.000 Einwohner hatte.

Südkorea schließt Waffenlieferungen an Ukraine nicht aus

Washington/Seoul - Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul hat angekündigt, dass Südkorea angesichts der Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland nicht untätig bleiben könne. "Ich glaube nicht, dass wir in einer Position sind, in der wir tatenlos zusehen können, wenn dies am Ende zu einer Bedrohung unserer Sicherheit wird", sagte Cho während einer parlamentarischen Anhörung in Seoul. Das russische Parlament ratifizierte indes den Partnerschaftsvertrag mit Nordkorea.

Charles und Camilla im Pazifikstaat Samoa

Apia - In ungewohntem Outfit hat sich König Charles III. am ersten Tag seines Besuchs im pazifischen Inselstaat Samoa präsentiert. Ebenso wie Königin Camilla nahm er ganz in Weiß an einer traditionellen Zeremonie und einem Treffen mit Staatsoberhaupt Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II. teil. Das nahmen auch örtliche Medien wahr: "Er entschied sich für ein Safarihemd im Inselstil anstelle des üblichen Anzugs", schrieb die Zeitung "Samoan Observer".

