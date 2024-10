Iran meldet Tod zweier Soldaten bei israelischem Angriff

Teheran/Tel Aviv - Israel hat seinen lange erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Erzfeindes jedoch offenbar ausgespart. Es habe in der Nacht auf Samstag präzise Angriffe auf Produktionsstätten von Raketen und Raketenabschussanlagen gegeben, teilte das israelische Militär mit. Der Einsatz sei in drei Wellen erfolgt, die Mission sei erfüllt. Die Regierung in Teheran teilte mit, es seien zwei Soldaten getötet worden. Der Sachschaden sei begrenzt.

Georgien-Wahl: Moskau-freundliche Regierungspartei vorn

Tiflis/Budapest - Georgien droht nach seiner Parlamentswahl eine Zerreißprobe: Sowohl das Moskau-freundliche Regierungslager als auch die pro-europäische Opposition haben am Samstagabend den Sieg für sich reklamiert. Die Wahlkommission teilte mit, nach Auszählung der Stimmen in 70 Prozent der Wahlbezirke komme die Regierungspartei Georgischer Traum auf 53 Prozent, das Oppositionsbündnis auf 38,28 Prozent.

Tropensturm "Trami" verwüstet die Philippinen

Manila - Der schwere Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen mindestens 81 Todesopfer gefordert, fast eine halbe Million Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Fast alle betroffenen Gegenden seien überflutet, sagte Edgar Posadas, ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Insgesamt waren mehr als 4,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen.

Bulgarien wählt wieder neues Parlament

Sofia - Bulgarien wählt an diesem Sonntag bereits zum siebenten Mal binnen dreieinhalb Jahren ein neues Parlament. Die vorgezogene Parlamentswahl in dem EU-Land war notwendig geworden, da nach der Neuwahl vom 9. Juni dieses Jahres keine Partei eine Regierung bilden konnte.

Wahl in Japan könnte Regierungschef Ishiba das Amt kosten

Tokio - In Japan wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Shigeru Ishiba hatte kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Oktober Neuwahlen eingeleitet, um sich Rückhalt für seinen Reformkurs zu sichern. Er könnte sich aber verkalkuliert haben: Seine Regierungskoalition muss laut den Umfragen um ihre Mehrheit bangen.

Mindestens drei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Spanien

Santander - Beim Einsturz eines Mehrfamilienhauses in Santander im Norden Spaniens sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Acht Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Notdienst der Region Kantabrien mit. Vor dem Einsturz habe es eine Explosion gegeben, die einen Brand verursacht habe. Dieser sei inzwischen gelöscht. In den Trümmern werde aber weiter nach Opfern gesucht, hieß es am Nachmittag.

