SPÖ und ÖVP verhandeln weiter

Wien - Nach dem Rückzug der NEOS aus den Koalitionsverhandlungen versuchen es ÖVP und SPÖ nun zu zweit. Ab Samstagmittag verhandelten beide Parteien im Bundeskanzleramt, ohne dass sich die Teilnehmer im Vorfeld den wartenden Journalisten zeigten. Ein Regierungsbündnis der beiden Parteien wäre nur sehr schwach abgesichert, haben sie nach der Wahl vom 29. September doch nur ein Mandat Überhang im Nationalrat.

Mann misshandelte Frau stundenlang in Wiener Wohnung

Wien - Einen besonders schweren Fall von häuslicher Gewalt hat eine Frau am Freitag in Wien über sich ergehen lassen müssen: Stundenlang wurde die 34-Jährige von ihrem Partner geschlagen und misshandelt. Sie erlitt sichtbare Verletzungen am Kopf und am Körper und wurde schlussendlich blutüberströmt von Beamten in ihrer eigenen Wohnung in Margareten vorgefunden. Das Martyrium wurde beendet, weil besorgte Nachbarn die Exekutive alarmiert hatten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter beginnen

Washington/Plains (Georgia) - In den USA beginnen am Samstag die sechstägigen Trauerfeiern für den im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter. Auftakt ist in seinem Heimatort Plains (Bundesstaat Georgia) ein Trauerzug zur Erdnussfarm seiner Eltern, bevor der Sarg mit dem Leichnam für einige Tage in Atlanta aufgebahrt wird. Am 7. Jänner wird dies im US-Kapitol in Washington geschehen, zwei Tage später findet in der National Cathedral die Zeremonie für das Staatsbegräbnis statt.

Doskozil kämpft für SPÖ-Verbleib in Landesregierung

Eisenstadt - SPÖ-Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil will bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner mit seiner Partei das 18. Mandat erhalten und so stark werden, dass keine Regierung ohne SPÖ gebildet werden kann. Derzeit verfügen die Roten über eine absolute Mehrheit. Eine solche sei in Zeiten, in denen Regierende einen schweren Stand haben, aber schwierig: "Ich bin ein Realist", meinte der Landeshauptmann im APA-Interview. Als Regierungspartner kämen alle Parteien infrage.

Fünf Personen nach Brand in Favoritner Stiegenhaus im Spital

Wien - Der Brand zweier Kinderwagen im Stiegenhaus eines Wohnhauses in Wien-Favoriten hat am Freitagnachmittag nicht nur einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettung nach sich gezogen: 37 Personen mussten der Berufsrettung zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben werden, fünf davon mussten ins Spital. Polizeiermittlungen sollen klären, warum die Kinderwagen zu brennen begannen, berichtete die Wiener Feuerwehr am Samstag.

Wohl ältester Mensch: Japanerin mit 116 Jahren gestorben

Tokio - Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 116 Jahren ist die Japanerin Tomiko Itooka gestorben, wie der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK unter Berufung auf die Stadtverwaltung ihres Wohnorts Ashiya in der Präfektur Hyogo berichtete. Itooka habe dort bei guter Gesundheit in einem Altersheim gelebt. Am 29. Dezember 2024 sei sie dort an Altersschwäche gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

Securitys von Südkoreas Präsident verpassten Vorladung

Seoul - Einen Tag nach der gescheiterten Festnahme des suspendierten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol sind die Chefs seines Sicherheitsdienstes nicht zu einer Vorladung der Polizei erschienen. Wegen der angespannten Lage, in der der Präsident Schutz brauche, könnten weder Park Chong-jun noch sein Stellvertreter Kim Seong-hoon ihre Posten verlassen, erklärte der Sicherheitsdienst am Samstag laut der Nachrichtenagentur Yonhap. Die Demos für und gegen Yoon reißen nicht ab.

Bankomat in Wien gesprengt - Täter flüchtig

Wien - Erneut ist es in Wien zur Sprengung eines Bankomaten gekommen: In der Nacht auf Samstag sollen vier unbekannte Täter das Gerät im Exenbergerweg in Simmering gesprengt haben. Die Personen sollen danach mit zwei Motorrädern ohne Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall soll um 3.23 Uhr stattgefunden haben. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red