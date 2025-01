Koalitionsverhandler starteten inhaltliche Gespräche

Wien - FPÖ und ÖVP haben am Montag begonnen, in den inhaltlichen Untergruppen ein mögliches Regierungsprogramm zu verhandeln. Am Vormittag standen laut APA-Informationen die Themen Infrastruktur und Verkehr sowie Innere Sicherheit auf der Tagesordnung. Die Orte der Gespräche werden weiterhin geheim gehalten. Insgesamt gibt es 13 Untergruppen, die wohl mehrere Verhandlungsrunden bis zu einer möglichen Einigung brauchen werden.

Trump wird als 47. US-Präsident vereidigt

Washington/Wien - In Washington wird der Republikaner Donald Trump am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Zeremonie (Beginn gegen 11.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr MEZ) findet wegen der vorhergesagten Kälte im und nicht vor dem Kapitol statt. In der Hauptstadt gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen, über 25.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Der 78-jährige Trump löst den Demokraten Joe Biden ab und tritt nach 2017-21 seine zweite Amtszeit als US-Präsident an.

Film- und Fernsehpreis "Romy" wird zur Kitzbühelerin

Kitzbühel/Wien - Im Vorjahr hatte der "Kurier" seine Romy-Gala ausgesetzt und eine Evaluierung des Film- und Fernsehpreises angekündigt. Nun steht deren Ergebnis fest: Die "Romy" wagt einen Neubeginn am Land und wird Tirolerin. Die Preisverleihung wird mit dem Filmfestival Kitzbühel zusammengespannt und findet zur Eröffnung der Wintersaison in Tirol am 28. November statt - weiterhin übertragen vom ORF. Dies wurde am Montag in Wien bekanntgegeben.

Parteigremien im Burgenland tagen nach Landtagswahl

Eisenstadt - Nach der burgenländischen Landtagswahl ist am Montagvormittag die ÖVP als erste Partei zu einem Landesparteivorstand zusammengetreten. Man werde das Ergebnis analysieren und "weitere Entscheidungen treffen für die nächsten Tage und Wochen", sagte Klubobmann Markus Ulram im Vorfeld zur APA. Bedeckt hielt man sich dazu, ob Spitzenkandidat Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas zur Diskussion stehen. Die SPÖ-Spitzen tagen am Nachmittag, die Grünen am Abend.

Einweisung für Bauarbeiter nach Tötung zweier Kollegen

Wien - Ein Bauarbeiter, der im Juli 2024 innerhalb einer Woche in einem Hotel in Wien-Alsergrund zwei Arbeitskollegen brutal getötet hatte, ist am Montag von einem Gericht in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der Tischler leidet unter einer paranoiden Schizophrenie und hat die Taten unter Einfluss der Krankheit verübt. Er musste sich deshalb nicht wegen Doppelmordes verantworten, da er nicht schuldfähig ist. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

Österreichs Emissionen sanken 2023 um 6,5 Prozent

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen in Österreich sind 2023 gegenüber 2022 um 6,5 Prozent gesunken. Das geht aus der aktuellen Treibhausgas-Inventur des Umweltbundesamts (UBA) hervor. Insgesamt lag der Wert der Emissionen 2023 bei rund 68,6 Millionen Tonnen und damit erstmals unter 70 Millionen Tonnen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) forderte von der neuen Regierung, diesen "guten Weg" nicht zu verlassen.

Freigelassene Hamas-Geiseln in stabiler Verfassung

Tel Aviv - Die drei am Sonntag freigelassenen israelischen Geiseln sind nach Angaben des Krankenhauses, in das sie zunächst gebracht wurden, in stabiler Verfassung. Nähere Angaben machte der stellvertretende ärztliche Direktor des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv am Montag nach den Eingangsuntersuchungen nicht. "Es wird noch ein paar Tage dauern, bis alle nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind", sagte Sefi Mendelovich der "Times of Israel".

Acht Tote bei Brand in serbischem Altersheim

Belgrad - Bei einem Brand in einem Altersheim im Belgrader Vorort Barajevo sind in der Nacht auf Montag acht Personen ums Leben gekommen. Weitere sieben Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. 13 Heimbewohner kamen unversehrt davon. Das Feuer war gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, teilte Sozialminister Nemanja Starovic mit. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Unglück durch Brandstiftung ausgelöst worden sei, sagte er laut Agenturmeldungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red