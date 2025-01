USA: Hunderte "kriminelle illegale Einwanderer" abgeschoben

Washington - Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit den angekündigten Massenabschiebungen von Migranten begonnen. Es seien 538 illegal eingereiste Kriminelle festgenommen und Hunderte mit Militärflugzeugen abgeschoben worden, teilte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf X mit. Die Zahlen liegen allerdings nicht unbedingt bedeutend über jenen der jüngeren Vergangenheit.

Leichnam von österreichischem Kämpfer wird zurückgeführt

Wien/Kiew (Kyjiw) - Ein Österreicher, der offenbar bei Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben gekommen ist, wird nach Österreich zurückgeführt. "Die Österreichische Botschaft in Kyjiw ist mit den Angehörigen in Kontakt und unterstützt bei der Rückführung des Leichnams", teilte eine Sprecherin des Außenministeriums der APA am Freitag mit. Das Ministerium hatte zuvor den Tod des österreichischen Staatsbürgers in der Ukraine bestätigt, machte aus Datenschutzgründen aber keine weiteren Angaben.

ÖVP will von FPÖ "Bewegung in die Mitte"

Wien - ÖVP-Chef Christian Stocker verlangt von der FPÖ eine Bewegung "vom rechten Rand in die Mitte". Ansonsten werde sich eine Regierung mit der ÖVP nicht ausgehen, meinte er vor Journalisten. Als Knackpunkte nannte er erneut ein klares Bekenntnis zur EU sowie Sicherheitsfragen, ohne jedoch konkrete rote Linien oder Verhandlungsdetails zu nennen. Bis zu einem Abschluss sei "noch einiges an Verhandlungsaufwand zu leisten" - bisher habe es aber noch keinen "Deal Breaker" gegeben.

Koalition: Erste Runden im Finale, Bericht Ende Jänner

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in den Untergruppen schließen am Freitag die erste Runde ab. Die letzten Gespräche dieser Woche betreffen die Themen Bildung und Wissenschaft, Pensionen und Gesundheit sowie Außen- und Europapolitik. Am Montag werden die Verhandlungen fortgesetzt, ein akkordiertes Papier aller Gruppen wird laut APA-Informationen für das Monatsende erwartet.

2,2 Mrd. Euro an Forderungen im KTM-Sanierungsverfahren

Ried im Innkreis/Mattighofen - Im KTM-Sanierungsverfahren haben rund 1.200 Gläubiger Forderungen in der Gesamthöhe von rund 2,2 Mrd. Euro angemeldet. Hinzu kommen noch mehr als 12,7 Mio. Euro an Forderungen der Dienstnehmer. Die Eigenverwaltung bleibt aufrecht, der Verlauf der Investorensuche gab bisher offenbar Anlass zu Optimismus. Laut Insolvenzverwalter Peter Vogl ist der Rückzug von Konzernchef Stefan Pierer sukzessive zu erwarten. Am 17. März soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Sturm �owyn wütet in Irland und Großbritannien

Dublin/Edinburgh - Sturm �owyn wütet mit Rekordwindgeschwindigkeiten in Irland und Teilen Großbritanniens. In Irland seien mehr als 800.000 Gebäude ohne Strom, meldeten irische Medien am Morgen. In Teilen des Landes fiel das Internet aus. Es wurden Windböen mit einer Geschwindigkeit von 183 Kilometern pro Stunde gemessen - höher war der Wert nie seit Beginn der Datenerfassung. Am Flughafen Dublin wurden mehr als 200 Flüge gestrichen, in weiten Teilen des Landes stand auch der Bahnverkehr still.

Asylanträge gingen im Vorjahr stark zurück

Wien - In Österreich hat es im Vorjahr knapp 25.000 Asylanträge gegeben. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2020. Gegenüber 2023 betrug der Rückgang 58 Prozent, geht aus der von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag präsentierten Asylstatistik hervor. Die mit Abstand größte Gruppe der Asylwerber stammt aus Syrien. Ein Drittel der Flüchtlinge gehört zur Altersgruppe 18 bis 35, 58 Prozent der Asylsuchenden sind Männer.

RH kritisiert fehlende gesamtstaatliche Blackout-Strategie

Wien - Für den Fall eines Blackouts fehlt in Österreich ein gesamtstaatlicher Plan zur Information und Kommunikation. Das kritisiert der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Alle Gebietskörperschaftsebenen hätten Vorbereitungen für einen solch umfassenden Stromausfall getroffen - jedoch sind diese unterschiedlich intensiv und unterschiedlich weit fortgeschritten. Der RH empfiehlt, die Vorbereitungsmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen und zu optimieren.

