Israel bricht Kontakte zum Palästinenserhilfswerk UNRWA ab

New York - Im Zuge des Verbots der Aktivitäten des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA auf israelischem Territorium will Israel künftig selbst indirekte Kontakte zu der UNO-Organisation abbrechen. "Israel wird jede Zusammenarbeit, Kommunikation und jeden Kontakt mit UNRWA und allen, die in ihrem Auftrag handeln, beenden", sagte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, am Dienstag vor einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York zu Israels UNRWA-Verbot.

Rot-grüne Koalitionsverhandlungen starten im Burgenland

Eisenstadt - Im Burgenland haben am Dienstag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und Grünen begonnen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Grünen-Sprecherin Anja Haider-Wallner trafen um 14 Uhr mit ihren Verhandlungsteams im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt ein. Beide gingen mit positiven Gefühlen in die Gespräche und zeigten sich vom Zustandekommen einer Koalition überzeugt. Die ÖVP will sich nach der verpassten Regierungsbeteiligung neu aufstellen.

M23 und ruandische Soldaten kontrollieren Flughafen in Goma

Kinshasa/Nairobi - Nach ihrem Angriff auf die strategische Provinzhauptstadt Goma im Ostkongo kontrollieren die Rebellen einem Regierungsbeamten zufolge nun Teile des Flughafens der Stadt. Die Rebellenmiliz M23 hätte außerdem alle strategischen Punkte der Stadt besetzt, sagte der Minister für ländliche Entwicklung und Parlamentsabgeordnete für Goma, Muhindo Nzangi Butondo, in einem Interview mit dem lokalen Radiosender Top Congo. Nähere Angaben machte Butondo nicht.

Weltuntergang in 89 Sekunden: Forscher warnen vor Desaster

Washington - 89 Sekunden bis zum Weltuntergang: Angesichts der instabilen Weltlage warnen Wissenschafter vor einer globalen Katastrophe. Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" stellten die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals auf 89 Sekunden, wie sie in Washington mitteilten. 2023 hatten die Forscher die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und dies 2024 so belassen.

Eigener Eingang für "Mona Lisa" im Louvre geplant

Paris - Besucher aus Nicht-EU-Ländern sollen künftig einen höheren Eintrittspreis für den Pariser Louvre zahlen. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag an. Auch sagte er, dass Leonardo da Vincis "Mona Lisa" einen neuen Platz mit eigenem Eingang erhalten solle. Das meistbesuchte Museum der Welt kämpft mit Überfüllung und veralteten Einrichtungen.

Wien klagt über Mehrkosten durch Gastpatienten

Wien - Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) macht im Streit um die Kosten für Gastpatienten weiter mobil und schießt sich dabei auf das Nachbarbundesland Niederösterreich ein. Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich hätten bereits im Jahr 2022 für Wien Mehrkosten in Höhe von rund 420 Mio. Euro verursacht, rechnete das Hacker-Büro am Dienstag vor. Den Gesundheitsverantwortlichen in Niederösterreich und dem Burgenland wirft Hacker Gesprächsverweigerung vor.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der ATX verlor am Dienstag 0,74 Prozent und schloss bei 3.795,03 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen überwiegend freundlich. Allerdings zeigten sich die Anleger weiter vorsichtig angesichts der zuletzt herben Abschläge im US-Tech-Sektor. Zudem halten sich viele Anleger im Vorfeld der im weiteren Wochenverlauf noch anstehenden Zinsentscheidungen der US-Fed sowie der EZB zurück. Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Fokus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

