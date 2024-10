Arbeitgeberpräsident Dulger fordert wirtschaftsfreundlicheres Umfeld

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, hat ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld angemahnt, in dem Investitionen wieder attraktiv würden und Wachstum wieder möglich werde. "Als Unternehmer bin ich der Überzeugung: Wir können das, wenn wir das wollen", erklärte Dulger auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. "Wir können den wirtschaftlichen Riesen Deutschland wieder entfesseln." Trotz aller Diskussion sei Deutschland ein starkes Land. Aber die Wirtschaft schrumpfe, die Arbeitslosigkeit steige, und gleichzeitig nähmen Regulierung und Bürokratie zu und würden gut ausgebildete Fachkräfte knapper.

"Die Arbeitskosten, sowie weitere Belastungen steigen immer weiter", beklagte er. Ein Investitionsstandort müsse umso besser sein, je teurer er sei. "Das ist in Deutschland nicht mehr gegeben. Unsere Unternehmen sind noch wettbewerbsfähig, aber der Standort ist es nicht mehr", erklärte der Arbeitgeberpräsident. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der BDA blicke die große Mehrheit der Unternehmer mit Sorge auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. 52 Prozent der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer bewerteten die Bedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland demnach als nicht gut und 29 Prozent sogar als schlecht.

Die zentrale Botschaft der Studie untermauere Dulgers Appell: Deutschland müsse drastisch Bürokratie reduzieren. So hätten 88 Prozent der Arbeitgeber und 70 Prozent der Bevölkerung den Abbau von Bürokratie für Bürger und Unternehmen auf die Frage genannt, was wichtig sei, um Deutschland besser durch aktuelle und künftige Krisen zu führen. Die Werte seien sogar im Vergleich zum Jahr 2023 nochmals gestiegen. 95 Prozent der Unternehmer schätzten die Belastung durch Vorschriften und Regulierungen als sehr stark oder stark ein.

