Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich mittags leichter

Der SLI zeigt sich am Dienstagmittag im Minus.

Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 1,01 Prozent auf 1 977,74 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,118 Prozent schwächer bei 1 995,66 Punkten in den Handel, nach 1 998,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 996,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 976,51 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der SLI bei 1 945,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 980,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 616,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,80 Prozent auf 10,38 CHF), Temenos (+ 0,63 Prozent auf 64,15 CHF), Lonza (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF), Swatch (I) (+ 0,40 Prozent auf 174,65 CHF) und Adecco SA (+ 0,36 Prozent auf 27,96 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-5,37 Prozent auf 72,66 CHF), Geberit (-2,24 Prozent auf 514,40 CHF), Givaudan (-1,82 Prozent auf 4 211,00 CHF), Novartis (-1,63 Prozent auf 98,80 CHF) und Holcim (-1,50 Prozent auf 82,78 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 650 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 235,953 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at